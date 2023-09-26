Оккупанты ночью били по Одесской области: ранены 2 человека, сгорели 6 фур, повреждены склады
Российские оккупанты ночью 26 сентября нанесли удары по припортовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего повреждено здание пункта пропуска, склады, 3 десятка грузовиков, сгорели 6 фур и ранены два водителя.
Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире марафона новостей
Прямая речь Кипера: "В Измаильском районе было попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись".
Детали: По словам главы ОВА, пожарные уже ликвидировали возгорания.
Он добавил, что дроновая атака в Одесской области продолжалась в течение 2 часов. Большинство беспилотников силы противовоздушной обороны сбили.
Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире марафона новостей уточнила, что россияне атаковали дронами припортовую и пограничную инфраструктуру в Одесской области, в Подунавье было попадание − там горел транспорт в зоне ожидания и оформления, пострадали два водителя.
Также оккупанты повредили пограничную инфраструктуру в международном пункте пропуска.
Предыстория:
- Ночью 25 сентября российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Одессе, в результате ударов существенно повреждено здание Морвокзала и гостиницы, уничтожены зернохранилища, повреждены складские здания.
- Под завалами разрушенного зернохранилища нашли тела двух людей.