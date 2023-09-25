Удар росіян по Одещині: під завалами знайшли 2 загиблих
Дві людини загинули у результаті нічного удару росіян по Одеській області − тіла знайшли під завалами зруйнованого зерносховища.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер та Сили оброни півдня у Telegram
Пряма мова Кіпера: "Внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб".
Деталі: Голова ОВА додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають.
Оновлено: О 13:06 Кіпер повідомив, що під завалами знайшли тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.
Що було раніше: Вночі 25 вересня російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Одесі, у результаті ударів суттєво пошкоджена будівля Морвокзалу і готелю, знищені зерносховища, пошкоджені складські будівлі.
Передісторія:
- Вночі 25 вересня Повітряні сили повідомляли про ймовірний запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та "Шахедів, а також надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одещини. Була оголошена масштабна повітряна тривога, яку пізніше скасували.
- Крім того, Повітряні сили попереджали про запуски по Одесі та області ракет "Онікс" та "Калібр", а також безпілотників типу "Шахед".
- Уночі 25 вересня захисники під час ракетної атаки по південних регіонах збили 11 крилатих ракет росіян типу "Калібр" та 19 "Шахедів", через влучання в Одесі пошкоджень зазнав морський вокзал, а в будівлі привокзального готелю гасили пожежу.