Удар росіян по Одещині: під завалами знайшли 2 загиблих

Дві людини загинули у результаті нічного удару росіян по Одеській області − тіла знайшли під завалами зруйнованого зерносховища.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер та Сили оброни півдня у Telegram

Пряма мова Кіпера: "Внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Оновлено: О 13:06 Кіпер повідомив, що під завалами знайшли тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.

Що було раніше: Вночі 25 вересня російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Одесі, у результаті ударів суттєво пошкоджена будівля Морвокзалу і готелю, знищені зерносховища, пошкоджені складські будівлі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: