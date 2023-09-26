Через атаку тимчасово не працює поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією

Через нічну атаку росіян ударними дронами українські прикордонники призупинили роботу поромного пункту пропуску "Орлівка" в Ренійському районі Одеської області.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно ДПСУ: "Тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка". Зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога.

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Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки радимо обрати інші напрямки для перетину кордону, зокрема, автомобільний пункт пропуску "Рені".

Довідка: Поромна переправа Орлівка – Ісакча є річковою поромною переправою через Дунай, що сполучає Україну із Румунією. Там працює міжнародний пункт пропуску. Термінали розташовані поблизу села Орлівка.

Цьому передувало: У ніч на 26 вересня над Україною було знищено 26 із 38-ми ударних дронів, однак у Подунав’ї на Одещині було влучання, пошкоджено прикордонну інфраструктуру, горів автотранспорт.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни завдали ударів по припортовій інфраструктурі, пошкоджено будівлю пункту пропуску, склади, 3 десятки вантажівок, згоріли 6 фур та поранено двох водіїв.