Из-за атаки временно не работает паромный пункт пропуска на границе с Румынией

Из-за ночной атаки россиян ударными дронами украинские пограничники приостановили работу паромного пункта пропуска "Орловка" в Ренийском районе Одесской области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно ГПСУ: "Временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка". Сейчас там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага.

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Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока советуем выбрать другие направления для пересечения границы, в частности, автомобильный пункт пропуска "Рени".

Справка: Паромная переправа Орловка – Исакча является речной паромной переправой через Дунай, соединяющей Украину с Румынией. Там работает международный пункт пропуска. Терминалы расположены вблизи села Орловка.

Этому предшествовало: В ночь на 26 сентября над Украиной было уничтожено 26 из 38-ми ударных дронов, но в Подунавье в Одесской области было попадание, повреждена пограничная инфраструктура, горел автотранспорт.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне нанесли удары по припортовой инфраструктуре, повреждено здание пункта пропуска, склады, 3 десятка грузовиков, сгорели 6 фур и ранены два водителя.