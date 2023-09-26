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Обстріл пункту пропуску з Румунією: оборонці вивезли автобус із дітьми перед ударом

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 26 вересня 2023, 17:15
Обстріл пункту пропуску з Румунією: оборонці вивезли автобус із дітьми перед ударом
ПОРОМНИЙ ПУНКТ ПРОПУСКУ "ОРЛІВКА", АРХІВНЕ ФОТО ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Внаслідок удару по пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією постраждала цивільна інфраструктура, проте прикордонники встигли вивезти громадський транспорт перед обстрілом.

Джерело: Радіо Свобода із посиланням на коментар засновника поромного комплексу Юрія Дімчогло

Пряма мова: "Постраждала цивільна інфраструктура пункту пропуску; дуже багато цивільних, міжнародного напрямку, вантажівок – близько 30. З них шість вигоріли повністю. Трохи пошкоджено складські приміщення, але прямого влучання туди не було. 

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Основні влучання були у зони митниці та накопичувальні зони міжнародного транспорту для митного контролю, особливо на в’їзді в Україну".

Деталі: За його словами, атака сталася близько 02:00. Адміністративний будинок пункту пропуску вцілів, але ударна хвиля вибила скло – 80% вікон доведеться замінювати.

Він додав, що між повітряною тривогою і атакою пройшло 10-15 хвилин. Прикордонники зреагували швидко і вивели з території пункту перетину громадський транспорт.

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Пряма мова: "Було два автобуси, один на в’їзд в Україну, один на виїзд. Той, що на виїзд, був із дітками. Його швидко оформили, посадили на румунський пором, який вже практично відходив від берега, на початку ударів. Слава Богу, що на пункті пропуску не було цього автобусу з дітьми. Тому що я не знаю, що б було".

Більше деталей: Другий автобус оформили за 10 хвилин. Під час його від’їзду почалися удари, через що в автобусі тріснуло скло. Постраждали тільки водії.

Він наголосив, що переправа є "повністю цивільним об’єктом" без військових, за винятком прикордонників. 

Пряма мова: "Ми зараз зачищаємо пункт пропуску і сподіваємося, що в дуже короткі строки (відновимо роботу – ред.), тому що ми дуже затребувані. Сподіваємося в найкоротші строки відновити дорогу між Україною і Румунією".

Передісторія: 

Теми: Прикордонна службаОдеська областьРумунія
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