Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрел пункта пропуска с Румынией: пограничники вывезли автобус с детьми перед ударом

Татьяна ЛозовенкоВторник, 26 сентября 2023, 17:15
Обстрел пункта пропуска с Румынией: пограничники вывезли автобус с детьми перед ударом
ПАРОМНЫЙ ПУНКТ ПРОПУСКА "ОРЛОВКА", АРХИВНОЕ ФОТО ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

В результате удара по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией пострадала гражданская инфраструктура, однако пограничники успели вывезти общественный транспорт перед обстрелом.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на комментарий основателя паромного комплекса Юрия Димчогло

Прямая речь: "Пострадала гражданская инфраструктура пункта пропуска; очень много гражданских, международного направления, грузовиков - около 30. Из них шесть выгорели полностью. Немного повреждены складские помещения, но прямого попадания туда не было. 

Реклама:

Основные попадания были в зоны таможни и накопительные зоны международного транспорта для таможенного контроля, особенно на въезде в Украину".

Детали: По его словам, атака произошла около 02:00. Административное здание пункта пропуска уцелело, но ударная волна выбила стекла - 80% окон придется заменять.

Он добавил, что между воздушной тревогой и атакой прошло 10-15 минут. Пограничники среагировали быстро и вывели с территории пункта пересечения общественный транспорт.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Было два автобуса, один на въезд в Украину, один на выезд. Тот, что на выезд, был с детьми. Его быстро оформили, посадили на румынский паром, который уже практически отходил от берега, в начале ударов. Слава Богу, что на пункте пропуска не было этого автобуса с детьми. Потому что я не знаю, что бы было".

Больше деталей: Второй автобус оформили за 10 минут. Во время его отъезда начались удары, из-за чего в автобусе треснуло стекло. Пострадали только водители.

Он отметил, что переправа является "полностью гражданским объектом" без военных, за исключением пограничников.

Прямая речь: "Мы сейчас зачищаем пункт пропуска и надеемся, что в очень короткие сроки (восстановим работу - ред.), потому что мы очень востребованы. Надеемся в кратчайшие сроки восстановить дорогу между Украиной и Румынией".

Предыстория:

Темы: Пограничная службаОдесская областьРумыния
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Минобороны РФ показало якобы живого командующего Черноморского флота
После видео-"воскрешения" командующего ЧФ РФ ССО проверят данные о его гибели
Шойгу заявил, что у оккупантов есть определенный план "деятельности до 2025 года"
В Херсоне прогремели мощные взрывы
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: