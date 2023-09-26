Обстрел пункта пропуска с Румынией: пограничники вывезли автобус с детьми перед ударом

В результате удара по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией пострадала гражданская инфраструктура, однако пограничники успели вывезти общественный транспорт перед обстрелом.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на комментарий основателя паромного комплекса Юрия Димчогло

Прямая речь: "Пострадала гражданская инфраструктура пункта пропуска; очень много гражданских, международного направления, грузовиков - около 30. Из них шесть выгорели полностью. Немного повреждены складские помещения, но прямого попадания туда не было.

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Основные попадания были в зоны таможни и накопительные зоны международного транспорта для таможенного контроля, особенно на въезде в Украину".

Детали: По его словам, атака произошла около 02:00. Административное здание пункта пропуска уцелело, но ударная волна выбила стекла - 80% окон придется заменять.

Он добавил, что между воздушной тревогой и атакой прошло 10-15 минут. Пограничники среагировали быстро и вывели с территории пункта пересечения общественный транспорт.

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Прямая речь: "Было два автобуса, один на въезд в Украину, один на выезд. Тот, что на выезд, был с детьми. Его быстро оформили, посадили на румынский паром, который уже практически отходил от берега, в начале ударов. Слава Богу, что на пункте пропуска не было этого автобуса с детьми. Потому что я не знаю, что бы было".

Больше деталей: Второй автобус оформили за 10 минут. Во время его отъезда начались удары, из-за чего в автобусе треснуло стекло. Пострадали только водители.

Он отметил, что переправа является "полностью гражданским объектом" без военных, за исключением пограничников.

Прямая речь: "Мы сейчас зачищаем пункт пропуска и надеемся, что в очень короткие сроки (восстановим работу - ред.), потому что мы очень востребованы. Надеемся в кратчайшие сроки восстановить дорогу между Украиной и Румынией".

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