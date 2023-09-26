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Шойгу заявив, що в окупантів є певний план "діяльності до 2025 року"

"Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 18:16
Шойгу заявив, що в окупантів є певний план діяльності до 2025 року
Фото: РИА Новости

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на опублікованому у вівторок відео розповів про деякий план "діяльності до 2025 року".

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: За словами Шойгу російська армія начебто "продовжує нарощувати бойову міць",  зокрема завдяки "постачанню сучасного озброєння і вдосконаленню підготовки військ з урахуванням досвіду спеціальної військової операції".

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"Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дасть змогу досягти намічених цілей", - сказав Шойгу, не вказавши, чого саме стосуються ці "намічені цілі".

Передісторія:

  • 25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.
  • 26 вересня Міноборони Росії показало зображення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова на нараді. Де і коли зняте це відео російського відомства, наразі не встановлено. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що "не володіє інформацією про нібито загибель командувача Чорноморського флоту Соколова".

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Теми: арміяРосіявійна
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