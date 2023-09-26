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Шойгу заявил, что у оккупантов есть определенный план "деятельности до 2025 года"

"Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 18:16
Шойгу заявил, что у оккупантов есть определенный план деятельности до 2025 года
Фото: РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на опубликованном во вторник видео рассказал о некоем плане "деятельности до 2025 года".

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: По словам Шойгу российская армия якобы "продолжает наращивать боевую мощь", в частности благодаря "поставке современного вооружения и совершенствованию подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции".

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"Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", - сказал Шойгу, не указав, чего именно касаются эти "намеченные цели".

Предыстория:

  • 25 сентября Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе погибли 34 офицера, среди которых командующий ЧФ РФ.
  • 26 сентября Минобороны России показало изображение командующего Черноморским флотом Виктора Соколова на совещании. Где и когда снято это видео российского ведомства, пока не установлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "не владеет информацией о якобы гибели командующего Черноморским флотом Соколова".

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Темы: армияРосcиявойна
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