Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мільярдні махінації: підсанкційному олігарху Фуксу оголосили підозру

Валентина РоманенкоВівторок, 16 травня 2023, 10:00
Мільярдні махінації: підсанкційному олігарху Фуксу оголосили підозру
Павло Фукс. фото Дмитра Ларіна, УП

Служба безпеки України викрила підсанкційного бізнесмена Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Деталі: Правоохоронці заявляють, що встановили, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

Як свідчать матеріали розслідування, холдинг бізнесмена підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках.

Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність.

Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.

Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації, зазначають у пресслужбі. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.

ВІДЕО ДНЯ

У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн, вказують у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру в ухилянні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми.

Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.

Нагадаємо: Бізнесмен Павло Фукс у червні 2021 року потрапив під повний пакет санкцій, але це не завадило йому відзначити своє 50-річчя у гольф-клубі у Козині в зімітованій на вечір Венеції

Читайте також Павло Фукс – про дружбу з Кернесом, розмови з Добкіним, зустрічі з Аваковим та контракт із Джуліані

Теми: ФуксСБУОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
Фукс
Суд передав АРМА "Укрнафтобуріння" Коломойського, Хомутинніка та Фукса – ЗМІ
Данілов про ювілей Фукса: 8 разів сусіди викликали поліцію
Санкції не завадили Фуксу святкувати ювілей: на вечір під Києвом збудували "Венецію" 
Останні новини
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
20:50
У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук
Усі новини...
Реклама: