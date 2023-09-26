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Фукс и Довбенко в Лондоне рассказали о планах на будущее и своих делах в Украине – расследование УП

"Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 21:50
Фукс и Довбенко в Лондоне рассказали о планах на будущее и своих делах в Украине – расследование УП
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"Украинской правде" в Лондоне удалось пообщаться с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом и юристом Андреем Довбенко, который находится в Украине в розыске.

Источник: расследование "Украинской правды" "Батальон "Лондон"

Детали: Фукс в частности сказал, что планирует вернуться в Украину после окончания войны, поскольку тогда "откроется окно возможностей" для ведения бизнеса. По его словам, он имеет в Британии вид на жительство с 2017 года.

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Фукс рассказал, что за полтора года не виделся в Лондоне ни с одними украинскими политиками, или бизнесменами. Относительно подозрения СБУ и ОГП от 2023 года он сказал, что "ему вменяют, что он российский гражданин". Также Фукс рассказал, что не занимается бизнесом в Британии, а заботится о семье и воспитывает детей.

Юрист Довбенко во время встречи с журналистом не подтвердил и не опроверг информацию, что оформляет в Британии политическое убежище. Он сказал, что пока возвращаться в Украину не планирует и "прорабатывает стратегию защиты".

"Я думаю, что они не разобрались, думаю, они ошибаются. Я совсем не причастен к этим действиям, в которых меня обвиняют", - сказал Довбенко.

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Также Довбенко добавил, что следствие якобы не может его найти, хотя он сообщил следствию свой адрес проживания в Лондоне. Юрист считает, что следствие имитирует, что не может его найти.     

Предыстория:

  • В январе 2023 года по делу о махинациях с арестованным имуществом Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск организатора преступной группы юриста Андрея Довбенко.
  • НАБУ и САП получили доказательства того, что разоблаченная в 2022 году растрата имущества, переданного АРМА, осуществлена организованной преступной группой в составе четырех человек. 29 декабря ее организатору, владельцу ряда юридических компаний Довбенко, заочно сообщили о подозрении.
  • В июне 2023 года издание The Guardian писало, что олигарх Павел Фукс, заработавший состояние в России и находящийся под украинскими санкциями, имеет вид на жительство в Великобритании после получения специальной визы для богатых в 2012 году.
  • 16 мая СБУ и ОГП сообщили об объявлении подозрения подсанкционному олигарху Павлу Фуксу и топ-менеджменту его компаний, которые проводили миллиардные финансовые махинации. Тогда Фукс назвал клеветой подозрение от СБУ и Офиса генпрокурора.

Темы: ФуксВеликобритания
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