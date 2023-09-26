Фукс и Довбенко в Лондоне рассказали о планах на будущее и своих делах в Украине – расследование УП

"Украинской правде" в Лондоне удалось пообщаться с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом и юристом Андреем Довбенко, который находится в Украине в розыске.

Источник: расследование "Украинской правды" "Батальон "Лондон"

Детали: Фукс в частности сказал, что планирует вернуться в Украину после окончания войны, поскольку тогда "откроется окно возможностей" для ведения бизнеса. По его словам, он имеет в Британии вид на жительство с 2017 года.

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Фукс рассказал, что за полтора года не виделся в Лондоне ни с одними украинскими политиками, или бизнесменами. Относительно подозрения СБУ и ОГП от 2023 года он сказал, что "ему вменяют, что он российский гражданин". Также Фукс рассказал, что не занимается бизнесом в Британии, а заботится о семье и воспитывает детей.

Юрист Довбенко во время встречи с журналистом не подтвердил и не опроверг информацию, что оформляет в Британии политическое убежище. Он сказал, что пока возвращаться в Украину не планирует и "прорабатывает стратегию защиты".

"Я думаю, что они не разобрались, думаю, они ошибаются. Я совсем не причастен к этим действиям, в которых меня обвиняют", - сказал Довбенко.

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Также Довбенко добавил, что следствие якобы не может его найти, хотя он сообщил следствию свой адрес проживания в Лондоне. Юрист считает, что следствие имитирует, что не может его найти.

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