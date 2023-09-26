Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Якщо він мертвий, це хороша новина" – Умєров про командувача ЧФ Соколова

Тетяна ОлійникВівторок, 26 вересня 2023, 22:58
Якщо він мертвий, це хороша новина – Умєров про командувача ЧФ Соколова
Командувач ЧФ РФ Віктор Соколов. ФОТО: РОСЗМІ

Міністр оборони України Рустем Умєров не підтвердив і не спростував новину про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ.

Джерело: Умєров в інтерв’ю CNN

Пряма мова: "Перш за все, він перебуває на наших тимчасово окупованих територіях. Він не має тут бути. Тому, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території".

Реклама:

Що передувало:

  • 25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.
  • 26 вересня Міноборони Росії показало зображення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова на нараді.
  • Сили спеціальних операцій після цього повідомили, що наразі збирають дані і уточнюють інформацію щодо можливої загибелі командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

Теми: Міноборонивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
Міноборони
Міноборони РФ показало нібито живого командувача Чорноморського флоту
ЗСУ отримають бойовий модуль "ШаБля", який високо оцінив Джонсон – Міноборони
Міноборони відсудило понад 3 мільйони євро у компанії, яка поставила неякісні бронежилети
Останні новини
01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і вдова військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
Усі новини...
Реклама: