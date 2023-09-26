"Якщо він мертвий, це хороша новина" – Умєров про командувача ЧФ Соколова
Вівторок, 26 вересня 2023, 22:58
Міністр оборони України Рустем Умєров не підтвердив і не спростував новину про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ.
Джерело: Умєров в інтерв’ю CNN
Пряма мова: "Перш за все, він перебуває на наших тимчасово окупованих територіях. Він не має тут бути. Тому, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території".
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Що передувало:
- 25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.
- 26 вересня Міноборони Росії показало зображення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова на нараді.
- Сили спеціальних операцій після цього повідомили, що наразі збирають дані і уточнюють інформацію щодо можливої загибелі командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.