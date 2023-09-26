"Якщо він мертвий, це хороша новина" – Умєров про командувача ЧФ Соколова

Міністр оборони України Рустем Умєров не підтвердив і не спростував новину про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ.

Джерело: Умєров в інтерв’ю CNN

Пряма мова: "Перш за все, він перебуває на наших тимчасово окупованих територіях. Він не має тут бути. Тому, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території".

Реклама:

Що передувало: