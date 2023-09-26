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"Если он мертв, это хорошая новость" – Умеров о командующем ЧФ Соколове

Татьяна ОлейникВторник, 26 сентября 2023, 22:58
Если он мертв, это хорошая новость – Умеров о командующем ЧФ Соколове
Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов. ФОТО: РОССМИ

Министр обороны Украины Рустем Умеров не подтвердил и не опроверг новость о ликвидации командующего Черноморским флотом РФ.

Источник: Умеров в интервью CNN

Прямая речь: "Прежде всего, он находится на наших временно оккупированных территориях. Он не должен здесь быть. Поэтому если он мертв, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории".

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Что предшествовало:

  • 25 сентября Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе погибли 34 офицера, среди которых командующий ЧФ РФ.
  • 26 сентября Минобороны России показало изображение командующего Черноморским флотом Виктора Соколова на совещании.
  • Силы специальных операций после этого сообщили, что собирают данные и уточняют информацию о возможной гибели командующего ЧФ РФ Виктора Соколова.

Темы: Миноборонывойна
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