"Если он мертв, это хорошая новость" – Умеров о командующем ЧФ Соколове

Министр обороны Украины Рустем Умеров не подтвердил и не опроверг новость о ликвидации командующего Черноморским флотом РФ.

Источник: Умеров в интервью CNN

Прямая речь: "Прежде всего, он находится на наших временно оккупированных территориях. Он не должен здесь быть. Поэтому если он мертв, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории".

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