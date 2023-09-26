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Після відео-"воскресіння" командувача ЧФ РФ ССО перевірять дані про його загибель

Валентина РоманенкоВівторок, 26 вересня 2023, 15:32
Після відео-воскресіння командувача ЧФ РФ ССО перевірять дані про його загибель
скрін з відеоролика Міноборони РФ, оприлюдненого 26 вересня

Сили спеціальних операцій наразі збирають дані і уточнюють інформацію щодо можливої загибелі командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Як відомо внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих – командувач ЧФ РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

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Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим -  наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції".

Що передувало: 25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.

26 вересня Міноборони Росії показало зображення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова на нараді. Де і коли зняте це відео російського відомства, наразі не встановлено. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що "не володіє інформацією про нібито загибель командувача Чорноморського флоту Соколова".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
  • Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим без вісти".
  • На тлі вибухів в окупованому Криму командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам Повітряних сил і потролив російську пропаганду.
  • За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
  • Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
  • Сили спецоперацій повідомили, що до влучного удару ракет 22 вересня призвела їхня вдала операція.

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