Кількість загиблих через вибух на бензосховищі у Нагірному Карабаху зросла до 68 людей

У Нагірному Карабаху 68 людей загинули під час вибуху на бензосховищі.

Джерело: громадське телебачення Вірменії

Деталі: Станом на 22.00 за місцевим часом 26 вересня підтверджено загибель 68 осіб. Особи 21 загиблого встановлено.

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За даними ЗМІ, поранення отримали 290 осіб, 168 із них доставлено до вірменських медустанов.

Уточнюється, що доля 105 осіб залишається невідомою.

За інформацією видання, більшість постраждалих перебувають у тяжкому та вкрай тяжкому стані.

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