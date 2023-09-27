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Кількість загиблих через вибух на бензосховищі у Нагірному Карабаху зросла до 68 людей

"Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 00:13
Кількість загиблих через вибух на бензосховищі у Нагірному Карабаху зросла до 68 людей
ФОТО ДСНС МВС АРЦАХА

У Нагірному Карабаху 68 людей загинули під час вибуху на бензосховищі.

Джерело: громадське телебачення Вірменії

Деталі: Станом на 22.00 за місцевим часом 26 вересня підтверджено загибель 68 осіб. Особи 21 загиблого встановлено.

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За даними ЗМІ, поранення отримали 290 осіб, 168 із них доставлено до вірменських медустанов.

Уточнюється, що доля 105 осіб залишається невідомою.

За інформацією видання, більшість постраждалих перебувають у тяжкому та вкрай тяжкому стані.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • На складі бензину поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) – Аскеран на території сепаратистського регіону Нагірний Карабах стався сильний вибух, понад 200 людей поранені, є загиблі.
  • Раніше 26 вересня було підтверджено загибель 20 людей.

Теми: Нагірний Карабахвибух
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