Кількість загиблих через вибух на бензосховищі у Нагірному Карабаху зросла до 68 людей
Середа, 27 вересня 2023, 00:13
У Нагірному Карабаху 68 людей загинули під час вибуху на бензосховищі.
Джерело: громадське телебачення Вірменії
Деталі: Станом на 22.00 за місцевим часом 26 вересня підтверджено загибель 68 осіб. Особи 21 загиблого встановлено.
Реклама:
За даними ЗМІ, поранення отримали 290 осіб, 168 із них доставлено до вірменських медустанов.
Уточнюється, що доля 105 осіб залишається невідомою.
За інформацією видання, більшість постраждалих перебувають у тяжкому та вкрай тяжкому стані.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- На складі бензину поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) – Аскеран на території сепаратистського регіону Нагірний Карабах стався сильний вибух, понад 200 людей поранені, є загиблі.
- Раніше 26 вересня було підтверджено загибель 20 людей.