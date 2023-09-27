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Количество погибших из-за взрыва в Нагорном Карабахе возросло до 68 человек

"Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 00:13
Количество погибших из-за взрыва в Нагорном Карабахе возросло до 68 человек
ФОТО ГСЧС МВД АРЦАХА

В Нагорном Карабахе 68 человек погибли при взрыве на бензохранилище.

Источник: общественное телевидение Армении

Детали: По состоянию на 22.00 по местному времени 26 сентября подтверждена гибель 68 человек. Личности 21 погибшего установлены.

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По данным СМИ, ранения получили 290 человек, 168 из них доставлены в армянские медучреждения.

Уточняется, что судьба 105 человек остается неизвестной.

По информации издания, большинство пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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Предыстория: 

  • На складе бензина вблизи трассы Степанакерт (Ханкенди) - Аскеран на территории сепаратистского региона Нагорный Карабах произошел сильный взрыв, более 200 человек ранены, есть погибшие.
  • Ранее 26 сентября была подтверждена гибель 20 человек.

Темы: Нагорный Карабахвзрыв
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