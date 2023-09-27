Количество погибших из-за взрыва в Нагорном Карабахе возросло до 68 человек
Среда, 27 сентября 2023, 00:13
В Нагорном Карабахе 68 человек погибли при взрыве на бензохранилище.
Источник: общественное телевидение Армении
Детали: По состоянию на 22.00 по местному времени 26 сентября подтверждена гибель 68 человек. Личности 21 погибшего установлены.
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По данным СМИ, ранения получили 290 человек, 168 из них доставлены в армянские медучреждения.
Уточняется, что судьба 105 человек остается неизвестной.
По информации издания, большинство пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
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Предыстория:
- На складе бензина вблизи трассы Степанакерт (Ханкенди) - Аскеран на территории сепаратистского региона Нагорный Карабах произошел сильный взрыв, более 200 человек ранены, есть погибшие.
- Ранее 26 сентября была подтверждена гибель 20 человек.