Количество погибших из-за взрыва в Нагорном Карабахе возросло до 68 человек

В Нагорном Карабахе 68 человек погибли при взрыве на бензохранилище.

Источник: общественное телевидение Армении

Детали: По состоянию на 22.00 по местному времени 26 сентября подтверждена гибель 68 человек. Личности 21 погибшего установлены.

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По данным СМИ, ранения получили 290 человек, 168 из них доставлены в армянские медучреждения.

Уточняется, что судьба 105 человек остается неизвестной.

По информации издания, большинство пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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