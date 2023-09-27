Окупанти перекривали Кримський міст
Середа, 27 вересня 2023, 06:59
Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Джерело: телеграм-канал окупаційної влади Кримський міст
Деталі: Людей, які перебувають на мосту та в зоні огляду просять зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.
Реклама:
Російська окупаційна влада не повідомила про причини перекриття мосту.
Передісторія:
- В Головному управлінні розвідки МОУ повідомляли про комплекс заходів в рамках спецоперації в окупованому Криму, який триває.
- Регулярні спецоперації на українському півострові проводять також СБУ та ВМС.
ВІДЕО ДНЯ