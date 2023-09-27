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Окупанти перекривали Кримський міст

"Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 06:59
Окупанти перекривали Кримський міст
фото - delo

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Джерело: телеграм-канал окупаційної влади Кримський міст

Деталі: Людей, які перебувають на мосту та в зоні огляду просять зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

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Російська окупаційна влада не повідомила про причини перекриття мосту.

Передісторія: 

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Теми: Крим
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