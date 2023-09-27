Оккупанты перекрывали Крымский мост
Среда, 27 сентября 2023, 06:59
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Источник: телеграм-канал оккупационных властей Крымский мост
Детали: Людей, находящихся на мосту и в зоне осмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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Российские оккупационные власти не сообщили о причинах перекрытия моста.
Предыстория:
- В Главном управлении разведки МОУ сообщали о комплексе мероприятий в рамках спецоперации в оккупированном Крыму, который продолжается.
- Регулярные спецоперации на украинском полуострове проводят также СБУ и ВМС.
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