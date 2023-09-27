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Оккупанты перекрывали Крымский мост

"Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 06:59
Оккупанты перекрывали Крымский мост
фото - delo

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Источник: телеграм-канал оккупационных властей Крымский мост

Детали: Людей, находящихся на мосту и в зоне осмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Российские оккупационные власти не сообщили о причинах перекрытия моста.

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Темы: Крым
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