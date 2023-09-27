В Україні з'явився новий вид покарання – пробаційний нагляд
Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні нового виду кримінальних покарань – пробаційного нагляду.
Джерело: сторінка законопроєкту №9185 про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану, а також "Юридичний вісник України"
Деталі: Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 23 серпня, президент повернув його зі своїм підписом 26 вересня.
Згідно з новим законом, у Кримінальному кодексі України з’являється стаття 59-1 "Пробаційний нагляд".
Покарання у вигляді пробаційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.
Пробаційний нагляд призначається на строк від 1 до 5 років для дорослих і на строк від 1 до 2 років для неповнолітніх.
Суд покладає на засудженого до пробаційного нагляду такі обов'язки:
1) періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;
3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Суд може покласти на засудженого до пробаційного нагляду обов’язки:
1) використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою (обовʼязок використовувати електронний засіб контролю і нагляду встановлюється судом на строк від 1 місяця до 1 року);
2) дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;
3) працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу);
4) виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;
5) пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб;
6) брати участь у заходах, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності.
Ухилення засудженого від відбування покарання у вигляді пробаційного нагляду карається позбавленням волі на строк до 3 років.
Як пише "Юридичний вісник України", пробаційний нагляд тепер може бути застосований за такі злочинні діяння, як:
- умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;
- перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;
- умисне легке тілесне ушкодження;
- побої та мордування;
- домашнє насильство;
- погрози вбивством;
- зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;
- зараження венеричною хворобою;
- ненадання допомоги хворому медпрацівником;
- насильницьке донорство;
- експлуатація дітей;
- примушування до вступу в статевий зв’язок;
- порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборної агітації;
- ухилення від сплати аліментів;
- розголошення таємниці усиновлення;
- перешкоджання професійній діяльності журналістів;
- грубе порушення законодавства про працю;
- невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат;
- порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу;
- крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство;
- незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв;
- підроблення документів;
- розголошення банківської таємниці;
- незаконну порубку, перевезення, зберігання і збут лісу;
- за браконьєрство;
- публічні заклики до вчинення теракту;
- наругу над могилою;
- ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;
- створення або утримання місць розпусти і звідництво;
- посів або вирощування снотворного маку чи конопель;
- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Закон передбачає й інші зміни до законодавчих актів.
Нагадаємо: Ще у квітні 2020 року міністр юстиції Денис Малюська анонсував, що в рамках другого етапу в’язничної реформи в Україні буде запроваджено новий різновид покарання – пробаційний нагляд.
Того ж року Мін’юст України у співпраці з європейськими партнерами розробив проєкти законів, направлені на індивідуалізацію системи покарань та розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі.