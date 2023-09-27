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В Україні з'явився новий вид покарання – пробаційний нагляд

Олена РощінаСереда, 27 вересня 2023, 09:28
В Україні з'явився новий вид покарання – пробаційний нагляд
Пенітенціарна система, фото з сайту "Юридичний вісник України"

Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні нового виду кримінальних покарань – пробаційного нагляду.

Джерело: сторінка законопроєкту №9185 про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану, а також "Юридичний вісник України"

Деталі: Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 23 серпня, президент повернув його зі своїм підписом 26 вересня. 

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Згідно з новим законом, у Кримінальному кодексі України з’являється стаття 59-1 "Пробаційний нагляд".

Покарання у вигляді пробаційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства. 

Пробаційний нагляд призначається на строк від 1 до 5 років для дорослих і на строк від 1 до 2 років для неповнолітніх. 

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Суд покладає на засудженого до пробаційного нагляду такі обов'язки: 

1) періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; 

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. 

Суд може покласти на засудженого до пробаційного нагляду обов’язки: 

1) використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою (обовʼязок використовувати електронний засіб контролю і нагляду встановлюється судом на строк від 1 місяця до 1 року); 

2) дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля; 

3) працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу); 

4) виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою; 

5) пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб; 

6) брати участь у заходах, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Ухилення засудженого від відбування покарання у вигляді пробаційного нагляду карається позбавленням волі на строк до 3 років.

Як пише "Юридичний вісник України", пробаційний нагляд тепер може бути застосований за такі злочинні діяння, як:

  • умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;
  • перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;
  • умисне легке тілесне ушкодження;
  • побої та мордування;
  • домашнє насильство;
  • погрози вбивством;
  • зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;
  • зараження венеричною хворобою;
  • ненадання допомоги хворому медпрацівником;
  • насильницьке донорство;
  • експлуатація дітей;
  • примушування до вступу в статевий зв’язок;
  • порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборної агітації;
  • ухилення від сплати аліментів;
  • розголошення таємниці усиновлення;
  • перешкоджання професійній діяльності журналістів;
  • грубе порушення законодавства про працю;
  • невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат;
  • порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу;
  • крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство;
  • незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв;
  • підроблення документів;
  • розголошення банківської таємниці;
  • незаконну порубку, перевезення, зберігання і збут лісу;
  • за браконьєрство;
  • публічні заклики до вчинення теракту;
  • наругу над могилою;
  • ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;
  • створення або утримання місць розпусти і звідництво;
  • посів або вирощування снотворного маку чи конопель;
  • незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Закон передбачає й інші зміни до законодавчих актів. 

Нагадаємо: Ще у квітні 2020 року міністр юстиції Денис Малюська анонсував, що в рамках другого етапу в’язничної реформи в Україні буде запроваджено новий різновид покарання – пробаційний нагляд.

Того ж року Мін’юст України у співпраці з європейськими партнерами розробив проєкти законів, направлені на індивідуалізацію системи покарань та розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі.

Теми: законодавствоВерховна Рада
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