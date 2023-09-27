Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине появился новый вид наказания – пробационный надзор

Елена РощинаСреда, 27 сентября 2023, 09:28
В Украине появился новый вид наказания – пробационный надзор
Пенитенциарная система, фото с сайта "Юридический вестник Украины"

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине нового вида уголовных наказаний – пробационного надзора.

Источник: страница законопроекта №9185 о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования видов уголовных наказаний в условиях военного положения, а также "Юридический вестник Украины"

Детали: Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 23 августа, президент вернул его со своей подписью 26 сентября. 

Реклама:

Согласно новому закону, в Уголовном кодексе Украины появляется статья 59-1 "Пробационный надзор".

Наказание в виде пробационного надзора заключается в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с применением надзорных и социально-воспитательных мероприятий без изоляции от общества. 

Пробационный надзор назначается на срок от 1 до 5 лет для взрослых и на срок от 1 до 2 лет для несовершеннолетних. 

ВИДЕО ДНЯ

Суд возлагает на осужденного к пробационному надзору следующие обязанности: 

1) периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; 

2) сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы; 

3) не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Суд может возложить на осужденного к пробационному надзору обязанности: 

1) использовать электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному в решении суда адресу (обязанность использовать электронное средство контроля и надзора устанавливается судом на срок от 1 месяца до 1 года); 

2) соблюдать установленные судом требования относительно совершения определенных действий, ограничения общения, передвижения и проведения досуга; 

3) трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации в качестве безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена должность (работа); 

4) выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой; 

5) пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц; 

6) участвовать в мероприятиях, направленных на утверждение украинской национальной и гражданской идентичности.

Уклонение осужденного от отбывания наказания в виде пробационного надзора наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Как пишет "Юридический вестник Украины", пробационный надзор теперь может быть применен за такие преступные деяния, как:

  • умышленное причинение тяжких телесных повреждений в случае превышения пределов необходимой обороны;
  • превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное преступление;
  • умышленное легкое телесное повреждение;
  • побои и истязания;
  • домашнее насилие;
  • угрозы убийством;
  • заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни;
  • заражение венерической болезнью;
  • неоказание помощи больному медработником;
  • насильственное донорство;
  • эксплуатация детей;
  • принуждение к вступлению в половую связь;
  • нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;
  • уклонение от уплаты алиментов;
  • разглашение тайны усыновления;
  • препятствование профессиональной деятельности журналистов;
  • грубое нарушение законодательства о труде;
  • невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;
  • нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на бесплатную медпомощь;
  • кражу, грабеж, хулиганство и мошенничество;
  • незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;
  • подделка документов;
  • разглашение банковской тайны;
  • незаконную порубку, перевозку, хранение и сбыт леса;
  • за браконьерство;
  • публичные призывы к совершению теракта;
  • надругательство над могилой;
  • ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;
  • создание или содержание мест разврата и сводничество;
  • посев или выращивание снотворного мака или конопли;
  • незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Закон предусматривает и другие изменения в законодательные акты.

Напомним: Еще в апреле 2020 года министр юстиции Денис Малюська анонсировал, что в рамках второго этапа тюремной реформы в Украине будет введена новая разновидность наказания – пробационный надзор.

В том же году Минюст Украины в сотрудничестве с европейскими партнерами разработал проекты законов, направленные на индивидуализацию системы наказаний и расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы.

Темы: законодательствоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
законодательство
Зеленский подписал закон о возобновлении отчетов партий по финансам
Зеленский ветировал закон о декларациях: Реестр нужно открыть сейчас
Рада поддержала наказание чиновников за несвоевременное декларирование более 1,3 млн
Последние новости
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
Все новости...
Реклама: