В Украине появился новый вид наказания – пробационный надзор

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине нового вида уголовных наказаний – пробационного надзора.

Источник: страница законопроекта №9185 о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования видов уголовных наказаний в условиях военного положения, а также "Юридический вестник Украины"

Детали: Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 23 августа, президент вернул его со своей подписью 26 сентября.

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Согласно новому закону, в Уголовном кодексе Украины появляется статья 59-1 "Пробационный надзор".

Наказание в виде пробационного надзора заключается в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с применением надзорных и социально-воспитательных мероприятий без изоляции от общества.

Пробационный надзор назначается на срок от 1 до 5 лет для взрослых и на срок от 1 до 2 лет для несовершеннолетних.

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Суд возлагает на осужденного к пробационному надзору следующие обязанности:

1) периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

2) сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;

3) не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Суд может возложить на осужденного к пробационному надзору обязанности:

1) использовать электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному в решении суда адресу (обязанность использовать электронное средство контроля и надзора устанавливается судом на срок от 1 месяца до 1 года);

2) соблюдать установленные судом требования относительно совершения определенных действий, ограничения общения, передвижения и проведения досуга;

3) трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации в качестве безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена должность (работа);

4) выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой;

5) пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц;

6) участвовать в мероприятиях, направленных на утверждение украинской национальной и гражданской идентичности.

Уклонение осужденного от отбывания наказания в виде пробационного надзора наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Как пишет "Юридический вестник Украины", пробационный надзор теперь может быть применен за такие преступные деяния, как:

умышленное причинение тяжких телесных повреждений в случае превышения пределов необходимой обороны;

превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное преступление;

умышленное легкое телесное повреждение;

побои и истязания;

домашнее насилие;

угрозы убийством;

заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни;

заражение венерической болезнью;

неоказание помощи больному медработником;

насильственное донорство;

эксплуатация детей;

принуждение к вступлению в половую связь;

нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;

уклонение от уплаты алиментов;

разглашение тайны усыновления;

препятствование профессиональной деятельности журналистов;

грубое нарушение законодательства о труде;

невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;

нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на бесплатную медпомощь;

кражу, грабеж, хулиганство и мошенничество;

незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;

подделка документов;

разглашение банковской тайны;

незаконную порубку, перевозку, хранение и сбыт леса;

за браконьерство;

публичные призывы к совершению теракта;

надругательство над могилой;

ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;

создание или содержание мест разврата и сводничество;

посев или выращивание снотворного мака или конопли;

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Закон предусматривает и другие изменения в законодательные акты.

Напомним: Еще в апреле 2020 года министр юстиции Денис Малюська анонсировал, что в рамках второго этапа тюремной реформы в Украине будет введена новая разновидность наказания – пробационный надзор.

В том же году Минюст Украины в сотрудничестве с европейскими партнерами разработал проекты законов, направленные на индивидуализацию системы наказаний и расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы.