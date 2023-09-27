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СБУ задержала агентов РФ, которые скорректировали удар по Киеву 21 сентября

Алена МазуренкоСреда, 27 сентября 2023, 10:44
СБУ задержала агентов РФ, которые скорректировали удар по Киеву 21 сентября
фото: СБУ

Служба безопасности задержала двух российских агентов, которые корректировали воздушную атаку России на Киев в ночь на 21 сентября 2023 года.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "Киберспециалисты Службы безопасности задержали двух российских агентов, которые корректировали воздушную атаку РФ на Киев в ночь на 21 сентября этого года.

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Установлено, что накануне этой даты задержанные прислали россиянам координаты для удара по городу.

Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия".

Детали: СБУ сообщает, что "наведением" российских ракет на Киев занимались двое местных жителей, которые работали на ГУ Генштаба ВС РФ (известное как ГРУ).

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В поле зрения военной разведки РФ они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространяли после начала полномасштабного вторжения агрессора.

Представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева.

По указанию российской спецслужбы они отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе.

Злоумышленники фиксировали пункты дислокации украинских защитников и "втемную" выспрашивали у своих знакомых "нужную" информацию под видом бытовых разговоров.

Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому "куратору" фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры.

За каждое выполненное задание злоумышленники получали из РФ деньги, которые поступали на их банковские карты от анонимных "плательщиков".

 
 

Сейчас следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч.2 ст.28 и ч.2 ст.111 УК (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним: 

  • 21 сентября в Киеве, Черкасской, Хмельницкой областях, в Харькове, Ровно и на Львовщине работали силы противовоздушной обороны, раздавались взрывы. Российские оккупанты прибегли к массированной ракетной атаке.
  • Ночью 21 сентября Россия выпустила по мирным городам Украины 43 ракеты.
  • Силы обороны 21 сентября сбили 36 крылатых ракет российских захватчиков, из 43, запущенных из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.

Темы: СБУобстрелКиев
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