СБУ задержала агентов РФ, которые скорректировали удар по Киеву 21 сентября

Служба безопасности задержала двух российских агентов, которые корректировали воздушную атаку России на Киев в ночь на 21 сентября 2023 года.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "Киберспециалисты Службы безопасности задержали двух российских агентов, которые корректировали воздушную атаку РФ на Киев в ночь на 21 сентября этого года.

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Установлено, что накануне этой даты задержанные прислали россиянам координаты для удара по городу.

Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия".

Детали: СБУ сообщает, что "наведением" российских ракет на Киев занимались двое местных жителей, которые работали на ГУ Генштаба ВС РФ (известное как ГРУ).

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В поле зрения военной разведки РФ они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространяли после начала полномасштабного вторжения агрессора.

Представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева.

По указанию российской спецслужбы они отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе.

Злоумышленники фиксировали пункты дислокации украинских защитников и "втемную" выспрашивали у своих знакомых "нужную" информацию под видом бытовых разговоров.

Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому "куратору" фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры.

За каждое выполненное задание злоумышленники получали из РФ деньги, которые поступали на их банковские карты от анонимных "плательщиков".

Сейчас следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч.2 ст.28 и ч.2 ст.111 УК (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним: