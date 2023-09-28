Силы ППО за ночь сбили 34 из 44-х "Шахедов" и 6 разведывательных дронов
В ночь на 28 сентября над Украиной было уничтожено 34 из 44-х "Шахедов", также за прошедшие сутки сбили 6 разведывательных беспилотников.
Источник: Воздушные силы Вооруженных Сил Украины
Дословно: "В ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - ВОТ Крым).
Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной сил обороны, уничтожено 34 "Шахеды".
Детали: К отражению атаки привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Кроме того, за прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожено 6 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам).
За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил осуществила более 30 самолетовылетов на истребительное прикрытие и огневое поражение противника.
Предыстория:
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что 28 сентября ПВО работала фактически вдоль всего южного направления - и в Одесской области, и на Николаевщине, и выше - в центральных областях.
- В ночь на 28 сентября в юго-восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников "Шахед": она длилась до 3:30 часов утра и глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что этой ночью может быть установлен рекорд по сбитым беспилотникам.