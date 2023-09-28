Силы ППО за ночь сбили 34 из 44-х "Шахедов" и 6 разведывательных дронов

В ночь на 28 сентября над Украиной было уничтожено 34 из 44-х "Шахедов", также за прошедшие сутки сбили 6 разведывательных беспилотников.

Источник: Воздушные силы Вооруженных Сил Украины

Дословно: "В ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - ВОТ Крым).

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Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной сил обороны, уничтожено 34 "Шахеды".

Детали: К отражению атаки привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Кроме того, за прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожено 6 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам).

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За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил осуществила более 30 самолетовылетов на истребительное прикрытие и огневое поражение противника.

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