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Силы ППО за ночь сбили 34 из 44-х "Шахедов" и 6 разведывательных дронов

Алена МазуренкоЧетверг, 28 сентября 2023, 08:17
Силы ППО за ночь сбили 34 из 44-х Шахедов и 6 разведывательных дронов

В ночь на 28 сентября над Украиной было уничтожено 34 из 44-х "Шахедов", также за прошедшие сутки сбили 6 разведывательных беспилотников.

Источник: Воздушные силы Вооруженных Сил Украины

Дословно: "В ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - ВОТ Крым).

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Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной сил обороны, уничтожено 34 "Шахеды".

Детали: К отражению атаки привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Кроме того, за прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожено 6 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам).

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За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил осуществила более 30 самолетовылетов на истребительное прикрытие и огневое поражение противника.

Предыстория:

  • Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что 28 сентября ПВО работала фактически вдоль всего южного направления - и в Одесской области, и на Николаевщине, и выше - в центральных областях.
  • В ночь на 28 сентября в юго-восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников "Шахед": она длилась до 3:30 часов утра и глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что этой ночью может быть установлен рекорд по сбитым беспилотникам.

Темы: Воздушные силы ВСУШахед
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