Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы ППО за ночь сбили 34 из 44-х "Шахедов" и 6 разведывательных дронов

Алена МазуренкоЧетверг, 28 сентября 2023, 08:17
Силы ППО за ночь сбили 34 из 44-х Шахедов и 6 разведывательных дронов

В ночь на 28 сентября над Украиной было уничтожено 34 из 44-х "Шахедов", также за прошедшие сутки сбили 6 разведывательных беспилотников.

Источник: Воздушные силы Вооруженных Сил Украины

Дословно: "В ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - ВОТ Крым).

Реклама:

Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной сил обороны, уничтожено 34 "Шахеды".

Детали: К отражению атаки привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Кроме того, за прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожено 6 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам).

ВИДЕО ДНЯ

За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил осуществила более 30 самолетовылетов на истребительное прикрытие и огневое поражение противника.

Предыстория:

  • Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что 28 сентября ПВО работала фактически вдоль всего южного направления - и в Одесской области, и на Николаевщине, и выше - в центральных областях.
  • В ночь на 28 сентября в юго-восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников "Шахед": она длилась до 3:30 часов утра и глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что этой ночью может быть установлен рекорд по сбитым беспилотникам.

Темы: Воздушные силы ВСУШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы показали, как пилоты в Украине тренируются управлять F-16
В прифронтовых районах наблюдается активность вражеской авиации – Воздушные силы
Немецкий Gepard бьет точно в цель: ночная охота на "Шахеды"
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: