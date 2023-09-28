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Зеленський поговорив із міністром збройних сил Франції про спільне виробництво зброї

Олена РощінаЧетвер, 28 вересня 2023, 19:24
Зеленський поговорив із міністром збройних сил Франції про спільне виробництво зброї
Володимир Зеленський зустрівся з міністром збройних сил Франції, фото пресслужби президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, який перебуває з візитом в Україні.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Зеленський відзначив усебічну допомогу Україні з боку Франції. Він високо оцінив особисту роль президента Еммануеля Макрона в підтримці міжнародних ініціатив України та ухваленні рішень щодо зміцнення українських сил оборони.

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"Хочу окремо подякувати президенту Франції Макрону за те, що всі наші домовленості дали потужний результат у вигляді зміцнення української армії", – сказав він.

Під час зустрічі український президент і французький міністр детально обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності України за підтримки Франції, зокрема можливості започаткування спільного виробництва певних видів озброєння.

Зеленський відзначив ефективність наданої Францією військової допомоги, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, самохідних артилерійських установок Caesar та далекобійних ракет SCALP-EG.

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Окрему увагу сторони приділили посиленню української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Володимир Зеленський також вручив Себастьєну Лекорню орден "За заслуги" ІІ ступеня – за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Себастьєн Лекорню й Володимир Зеленський у Києві
Себастьєн Лекорню й Володимир Зеленський у Києві
Фото Офісу президента України

Цьому передувало: Вранці 28 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом у Києві.

Теми: ЗеленськийФранціязброяППО
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