Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поговорил с министром вооруженных сил Франции о совместном производстве оружия

Елена РощинаЧетверг, 28 сентября 2023, 19:24
Зеленский поговорил с министром вооруженных сил Франции о совместном производстве оружия
Владимир Зеленский встретился с министром вооруженных сил Франции, фото пресс-службы президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, который находится с визитом в Украине.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Зеленский отметил всестороннюю помощь Украине со стороны Франции. Он высоко оценил личную роль президента Эммануэля Макрона в поддержке международных инициатив Украины и принятии решений по укреплению украинских сил обороны.

Реклама:

"Хочу отдельно поблагодарить президента Франции Макрона за то, что все наши договоренности дали мощный результат в виде укрепления украинской армии", – сказал Зеленский.

Во время встречи украинский президент и французский министр подробно обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности Украины при поддержке Франции, в частности возможности начала совместного производства определенных видов вооружения.

Зеленский отметил эффективность предоставленной Францией военной помощи, в частности зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, самоходных артиллерийских установок Caesar и дальнобойных ракет SCALP-EG.

ВИДЕО ДНЯ

Особое внимание стороны уделили усилению украинской ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода.

Владимир Зеленский также вручил Себастьену Лекорню орден "За заслуги" II степени – за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Себастьен Лекорню и Владимир Зеленский в Киеве
Себастьен Лекорню и Владимир Зеленский в Киеве
Фото Офиса президента

Этому предшествовало: Утром 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом в Киеве.

Темы: ЗеленскийФранцияоружиеПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
Зеленский
"Работаем над тем, чтобы был прогресс в вопросе о членстве в НАТО" – Зеленский
Украина вошла в совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2024 годы
Зеленский и Столтенберг в Киеве обсудили усиление ПВО перед зимой
Последние новости
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого в этот день перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
22:39
УточненоПолиция уточнила, что три человека после удара по деревне Гроза считаются пропавшими без вести
Все новости...
Реклама: