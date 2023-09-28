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Зеленский поговорил с министром вооруженных сил Франции о совместном производстве оружия

Елена РощинаЧетверг, 28 сентября 2023, 19:24
Зеленский поговорил с министром вооруженных сил Франции о совместном производстве оружия
Владимир Зеленский встретился с министром вооруженных сил Франции, фото пресс-службы президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, который находится с визитом в Украине.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Зеленский отметил всестороннюю помощь Украине со стороны Франции. Он высоко оценил личную роль президента Эммануэля Макрона в поддержке международных инициатив Украины и принятии решений по укреплению украинских сил обороны.

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"Хочу отдельно поблагодарить президента Франции Макрона за то, что все наши договоренности дали мощный результат в виде укрепления украинской армии", – сказал Зеленский.

Во время встречи украинский президент и французский министр подробно обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности Украины при поддержке Франции, в частности возможности начала совместного производства определенных видов вооружения.

Зеленский отметил эффективность предоставленной Францией военной помощи, в частности зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, самоходных артиллерийских установок Caesar и дальнобойных ракет SCALP-EG.

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Особое внимание стороны уделили усилению украинской ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода.

Владимир Зеленский также вручил Себастьену Лекорню орден "За заслуги" II степени – за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Себастьен Лекорню и Владимир Зеленский в Киеве
Себастьен Лекорню и Владимир Зеленский в Киеве
Фото Офиса президента

Этому предшествовало: Утром 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом в Киеве.

Темы: ЗеленскийФранцияоружиеПВО
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