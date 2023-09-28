Росія за день 30 разів обстріляла прикордоння Сумщини
Четвер, 28 вересня 2023, 23:32
Протягом дня російська армія 30 разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області, зафіксували 188 вибухів.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Деталі: Обстрілів зазнали території Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Великописарівської, Середино-Будської, Новослобідської, Путивльської громади. На Білопільську громаду ворог PV-дроном "камікадзе" скинув боєприпас.
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Також зафіксовано артилерійські обстріли, обстріли з мінометів, гранатометів, гелікоптера та літака.
Передісторія:
- Російська артилерія 28 вересня вдарила по житловому кварталу в Херсоні, троє жінок загинули.
- Вдень російські військові завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого дістали поранення троє людей.
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