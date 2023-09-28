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Росія за день 30 разів обстріляла прикордоння Сумщини

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 вересня 2023, 23:32
Росія за день 30 разів обстріляла прикордоння Сумщини
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРАВТОДОРУ

Протягом дня російська армія 30 разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області, зафіксували 188 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Деталі:  Обстрілів зазнали території Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Великописарівської, Середино-Будської, Новослобідської, Путивльської громади. На Білопільську громаду ворог PV-дроном "камікадзе" скинув боєприпас.

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Також зафіксовано артилерійські обстріли, обстріли з мінометів, гранатометів, гелікоптера та літака.

Передісторія

  • Російська артилерія 28 вересня вдарила по житловому кварталу в Херсоні, троє жінок загинули.
  • Вдень російські військові завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого дістали поранення троє людей.

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Теми: Сумська областьобстрілРосіявійна
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