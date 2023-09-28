Россия за день 30 раз обстреляла приграничье Сумщины

В течение дня российская армия 30 раз обстреляла приграничные территории и населенные пункты Сумской области, зафиксировали 188 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация

Детали: Обстрелы подверглись территории Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Великописаревской, Середино-Будской, Новослободской, Путивльской громад. На Белопольскую громаду враг дроном "камикадзе" сбросил боеприпас.

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Также зафиксированы артиллерийские обстрелы, обстрелы из минометов, гранатометов, вертолета и самолета.

Предыстория:

Российская артиллерия 28 сентября ударила по жилому кварталу в Херсоне, три женщины погибли.

Днем российские военные нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области, в результате чего получили ранения три человека.