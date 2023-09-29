Надана Штатами зброя для України не потрапляє в чужі руки – Держдеп

У Держдепі США заявили, що зброя, яку Україна отримує для протистояння російській агресії, використовується належним чином, і випадків потрапляння її в чужі руки не виявлено.

Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Досі ми не бачимо жодного випадку перенаправлення цієї (наданої Україні – ред.) зброї".

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Деталі: Міллер підкреслив, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні важливі механізми підзвітності щодо постачання в Україну американської зброї та військової допомоги.

"Ми запровадили суворі механізми контролю, це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо", – наголосив речник Держдепартаменту США.

Передісторія: Пентагон створив нову команду в Україні для моніторингу американської допомоги Києву у сфері безпеки, оскільки все більше законодавців-республіканців закликають до посилення контролю за використанням цих коштів.

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Нагадаємо: У минулому році два законодавці-республіканці пообіцяли посилити контроль за військовою допомогою Україні після того, як їхня партія отримає більшість у Палаті представників США.

Сенатор-республіканець Джим Ріш в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що немає ризику зменшення військової підтримки США для України після проміжних виборів до Конгресу, попри те, що від окремих політиків лунають такі заклики.