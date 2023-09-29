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Предоставленное Штатами оружие для Украины не попадает в чужие руки – Госдеп

Ольга ГлущенкоПятница, 29 сентября 2023, 00:58
Предоставленное Штатами оружие для Украины не попадает в чужие руки – Госдеп
МЭТЬЮ МИЛЛЕР, ФОТО: GOLOSAMERIKI.COM

В Госдепе США заявили, что оружие, которое Украина получает для противостояния российской агрессии, используется должным образом, и случаев попадания его в чужие руки не обнаружено.

Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "До сих пор мы не видим ни одного случая перенаправления этого (предоставленного Украине – ред.) оружия".

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Детали: Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты располагают важными механизмами подотчетности по поставкам в Украину американского оружия и военной помощи.

"Мы ввели строгие механизмы контроля, это также касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы предоставляем", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Предыстория: Пентагон создал новую команду в Украине для мониторинга американской помощи Киеву в сфере безопасности, поскольку все больше законодателей-республиканцев призывают к усилению контроля за использованием этих средств.

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Напомним: Два законодателя-республиканцы пообещали усилить контроль за военной помощью Украине после того, как их партия получит большинство в Палате представителей США.

Сенатор-республиканец Джим Риш в интервью "Европейской правде" заявил, что нет риска уменьшения военной поддержки США для Украины после промежуточных выборов в Конгресс, несмотря на то, что от отдельных политиков звучат такие призывы. 

Темы: СШАоружиевойна
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