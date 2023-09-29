Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Предоставленное Штатами оружие для Украины не попадает в чужие руки – Госдеп

Ольга ГлущенкоПятница, 29 сентября 2023, 00:58
Предоставленное Штатами оружие для Украины не попадает в чужие руки – Госдеп
МЭТЬЮ МИЛЛЕР, ФОТО: GOLOSAMERIKI.COM

В Госдепе США заявили, что оружие, которое Украина получает для противостояния российской агрессии, используется должным образом, и случаев попадания его в чужие руки не обнаружено.

Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "До сих пор мы не видим ни одного случая перенаправления этого (предоставленного Украине – ред.) оружия".

Реклама:

Детали: Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты располагают важными механизмами подотчетности по поставкам в Украину американского оружия и военной помощи.

"Мы ввели строгие механизмы контроля, это также касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы предоставляем", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Предыстория: Пентагон создал новую команду в Украине для мониторинга американской помощи Киеву в сфере безопасности, поскольку все больше законодателей-республиканцев призывают к усилению контроля за использованием этих средств.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Два законодателя-республиканцы пообещали усилить контроль за военной помощью Украине после того, как их партия получит большинство в Палате представителей США.

Сенатор-республиканец Джим Риш в интервью "Европейской правде" заявил, что нет риска уменьшения военной поддержки США для Украины после промежуточных выборов в Конгресс, несмотря на то, что от отдельных политиков звучат такие призывы. 

Темы: СШАоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
США
Нефть за неделю подорожала на 2% из-за праздничного спроса в Китае и ограниченного предложения в США
Госдеп США готовит план на случай шатдауна
Пентагон пока не знает, жив ли командующий Черноморского флота РФ
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: