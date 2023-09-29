Оккупанты заявили, что сбили 11 беспилотников в РФ

Российское Минобороны заявило, что якобы сбило 11 беспилотников над Калужской и Курской областями РФ.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно ведомство: "В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

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Детали: Оккупанты заявили, что якобы ПВО уничтожила 10 беспилотников над Курской областью и 1 − над Калужской.

Предыстория:

Утром 29 сентября губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что беспилотники сбросили взрывные устройства на подстанцию, в результате чего были обесточены населенные пункты.

26 сентября Старовойт заявил, что 7 населенных пунктов в Курской области России оказались обесточены из-за атаки якобы украинского беспилотника.