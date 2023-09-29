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Військові не підтвердили заяву Єрмака про "взяття в полон російської ДРГ"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 29 вересня 2023, 13:01
Військові не підтвердили заяву Єрмака про взяття в полон російської ДРГ
Скрін з відео, яке було у Telegram-каналі Єрмака

128-ма огшбр не підтвердила заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака про взяття в полон російської ДРГ їхніми бійцями, а також повідомила, що відео з логотипом бригади, яке оприлюднив Єрмак, насправді їм не належить.

Джерело: УП із посиланням на коментар 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Деталі: На питання, чи брала у полон 128-ма бригада російську ДРГ на запорізькому напрямку, там відповіли: "Не маємо такої інформації".

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На уточнююче питання, чи належить їм відео, яке поширив Єрмак, або чи публікували вони його де-небудь неофіційно, відповіли: "Ні".

Передісторія: 

  • Вдень 28 вересня Єрмак опублікував в своєму Telegram-каналі відео із логотипом 128-ї огшбр, на якому, за його словами, бійці цієї бригади беруть у полон російських диверсантів у формі ЗСУ. 
  • На відео близько 5 людей ідуть з піднятими руками, а потім лягають на землю. На формі у них видно український прапор.
  • Виявилося, що зранку 28 вересня те саме відео опублікувало Міноборони Росії у своїх соцмережах. Російське відомство стверджувало, що це справжні військові Збройних сил України, яких взяли у полон.
  • Ввечері Єрмак без пояснень видалив допис у своєму Telegram-каналі. За цей час низка українських ЗМІ, у тому числі "Українська правда", встигли поширити цю інформацію, посилаючись на Єрмака.
 

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Теми: Андрій ЄрмакЗбройні силивійнаЗМІ
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