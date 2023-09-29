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Военные не подтвердили заявление Ермака о "взятии в плен российской ДРГ"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 29 сентября 2023, 13:01
Военные не подтвердили заявление Ермака о взятии в плен российской ДРГ
Скрин из видео, которое было в Telegram-канале Ермака

128-я огшбр не подтвердила заявление главы Офиса президента Андрея Ермака о взятии в плен российской ДРГ их бойцами, а также сообщила, что видео с логотипом бригады, которое обнародовал Ермак, на самом деле им не принадлежит.

Источник: УП со ссылкой на комментарий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады

Детали: На вопрос, брала ли в плен 128-я бригада российскую ДРГ на запорожском направлении, там ответили: "Не имеем такой информации".

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На уточняющий вопрос, принадлежит ли им видео, которое распространил Ермак, или публиковали ли они его неофициально, ответили: "Нет".

Предыстория:

  • Днем 28 сентября Ермак опубликовал в своем Telegram-канале видео с логотипом 120-й огшбр, на котором, по его словам, бойцы этой бригады берут в плен российских диверсантов в форме ВСУ.
  • На видео около 5 человек идут с поднятыми руками, а затем ложатся на землю. На форме у них видно украинский флаг.
  • Оказалось, что утром 28 сентября это видео опубликовало Минобороны России. Российское ведомство утверждало, что это настоящие военные Вооруженных сил Украины, которых взяли в плен.
  • Вечером Ермак без объяснений удалил свой пост в Telegram-канале. За это время ряд украинских СМИ, в том числе "Украинская правда", успели распространить эту информацию, ссылаясь на Ермака.
 

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Темы: Андрей ЕрмакВооруженные силывойнаСМИ
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