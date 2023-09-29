Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В СБУ розповіли, як їм вдалось проникнути у лави ССО РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 вересня 2023, 13:35
В СБУ розповіли, як їм вдалось проникнути у лави ССО РФ
Дехтяренко на брифінгу 29 вересня. фото УП

В Службі безпеки України кажуть, що весь ланцюг причетних до диверсії на складах у Сватовому в 2015 році вдалося встановити за рахунок агентурного проникнення у лави російських спецпризначенців.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко на брифінгу щодо результатів розслідування подій на Луганщині

Пряма мова: "Так, після вибухів у Сватовому СБУ спіймала бойовика терористичної організації "ЛНР", який знав про цю трагедію. В результаті Служба його "розколола" і отримала інформацію про причетність до атаки на Сватове ССО РФ.

Реклама:

У подальшому СБУ вдалося проникнути у лави ССО РФ через свого агента. В результаті ми отримали інформацію про учасників, структуру і особливості цієї організації. Наш агент допоміг задокументувати багато злочинів цього угрупування. На жаль, під час виконання подальших завдань він загинув".

Деталі: За даними СБУ, вибухи на складах у Сватовому на Луганщині – один із перших випадків, коли на території України були застосовані бойові безпілотники.

Також, за даними СБУ, саме ССО РФ намагалися влаштувати теракт у центрі Києва взимку 2014 року. Тоді, зі слів Дехтяренка, завербована російськими спецпризначенцями жінка намагалася влаштувати вибух на одній із центральних станцій метро у столиці. Вибухівка була закладена у її сумці. Тоді цій трагедії вдалося запобігти.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
СБУ
Намагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності
Безпілотник СБУ "осліпив" російську РЛС у Курській області – джерело
"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році
Останні новини
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: