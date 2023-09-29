В СБУ розповіли, як їм вдалось проникнути у лави ССО РФ

В Службі безпеки України кажуть, що весь ланцюг причетних до диверсії на складах у Сватовому в 2015 році вдалося встановити за рахунок агентурного проникнення у лави російських спецпризначенців.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко на брифінгу щодо результатів розслідування подій на Луганщині

Пряма мова: "Так, після вибухів у Сватовому СБУ спіймала бойовика терористичної організації "ЛНР", який знав про цю трагедію. В результаті Служба його "розколола" і отримала інформацію про причетність до атаки на Сватове ССО РФ.

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У подальшому СБУ вдалося проникнути у лави ССО РФ через свого агента. В результаті ми отримали інформацію про учасників, структуру і особливості цієї організації. Наш агент допоміг задокументувати багато злочинів цього угрупування. На жаль, під час виконання подальших завдань він загинув".

Деталі: За даними СБУ, вибухи на складах у Сватовому на Луганщині – один із перших випадків, коли на території України були застосовані бойові безпілотники.

Також, за даними СБУ, саме ССО РФ намагалися влаштувати теракт у центрі Києва взимку 2014 року. Тоді, зі слів Дехтяренка, завербована російськими спецпризначенцями жінка намагалася влаштувати вибух на одній із центральних станцій метро у столиці. Вибухівка була закладена у її сумці. Тоді цій трагедії вдалося запобігти.