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В СБУ рассказали, как им удалось проникнуть в ряды ССО РФ

Валентина РоманенкоПятница, 29 сентября 2023, 13:35
В СБУ рассказали, как им удалось проникнуть в ряды ССО РФ
Дехтяренко на брифинге 29 сентября. фото УП

В Службе безопасности Украины говорят, что всю цепь причастных к диверсии на складах в Сватово в 2015 году удалось установить за счет агентурного проникновения в ряды российских спецназовцев.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко на брифинге по результатам расследования событий на Луганщине

Прямая речь: "Так, после взрывов в Сватово СБУ поймала боевика террористической организации "ЛНР", который знал об этой трагедии. В результате Служба его "расколола" и получила информацию о причастности к атаке на Сватово ССО РФ.

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В дальнейшем СБУ удалось проникнуть в ряды ССО РФ через своего агента. В результате мы получили информацию об участниках, структуре и особенностях этой организации. Наш агент помог задокументировать многие преступления этой группировки. К сожалению, во время выполнения дальнейших задач он погиб".

Детали: По данным СБУ, взрывы на складах в Сватово Луганской области - один из первых случаев, когда на территории Украины были применены боевые беспилотники.

По данным СБУ, именно ССО РФ пытались устроить теракт в центре Киева зимой 2014 года. Тогда, со слов Дехтяренко, завербованная российскими спецназовцами женщина пыталась устроить взрыв на одной из центральных станций метро в столице. Взрывчатка была заложена в ее сумке. Тогда эту трагедию удалось предотвратить.

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Темы: СБУвойна
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