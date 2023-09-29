Сербский суд на год посадил за решетку экс-генерала СБУ Наумова – СМИ

Высший суд сербского города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

Источник: журналисты Балканской службы "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что суд первой инстанции вынес приговор 29 сентября.

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По словам адвоката Наумова Милана Петровича, сторона защиты будет обжаловать это решение.

Прямая речь адвоката: "Мы считаем (как сторона защиты - ред.), что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что мы считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии".

Что было раньше: В Украине Наумову объявили два подозрения - "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

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В то же время, в Сербии отклонили запрос об экстрадиции Наумова в Украину.

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