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Сербский суд на год посадил за решетку экс-генерала СБУ Наумова – СМИ

Алена МазуренкоПятница, 29 сентября 2023, 19:30
Сербский суд на год посадил за решетку экс-генерала СБУ Наумова – СМИ
фото: "Радіо Свобода"

Высший суд сербского города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

Источник: журналисты Балканской службы "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что суд первой инстанции вынес приговор 29 сентября.

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По словам адвоката Наумова Милана Петровича, сторона защиты будет обжаловать это решение.

Прямая речь адвоката: "Мы считаем (как сторона защиты - ред.), что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что мы считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии".

Что было раньше: В Украине Наумову объявили два подозрения - "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

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В то же время, в Сербии отклонили запрос об экстрадиции Наумова в Украину.

Предыстория:

  • Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Кортеж Наумова с деньгами и драгоценностями покинул Украину буквально за несколько часов до начала войны.
  • Для бегства из страны он использовал несколько микроавтобусов, нагруженных наличными деньгами и драгоценностями, в том числе бриллиантами. Автомобили направились в Германию, где он скрывался, до своего задержания в Сербии.
  • Свою семью он эвакуировал из страны несколькими неделями раньше.
  • Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене, а также провели обыскив конце марта в его квартирах, расположенных в элитных жилых комплексах Киева.
  • 1 апреля президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что лишил Наумова званиягенерала за "антигероизм".
  • В октябре 2020 года журналисты программы "Схемы" выяснили, что семья Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.

Темы: СБУСербиясуд
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