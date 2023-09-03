Зеленський оголосив про рішення замінити Резнікова на Умєрова: Потрібні нові підходи

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України.

Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Зараз очолити міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення".

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Що передувало: 31 серпня УП писала, що Резнікова відправлять у відставку найближчим часом, посаду очільника Міноборони може зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

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