Резнікова звільнять найближчим часом – джерела

Міністра оборони Олексія Резнікова відправлять у відставку найближчим часом, посаду очільника Міноборони може зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Джерело: джерела УП у Кабміні, ВРУ, нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Орієнтовно, парламент має розглянути відставку чинного очільника оборонного відомства на наступному тижні.

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Посада міністра оборони – це квота президента. Відповідно, Верховна Рада призначає та звільняє міністра за його поданням. До цього часу виконувачем обов’язки буде перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За даними Железняка, Резніков розглядається на посаду посла України у Великій Британії.

Наймовірніший кандидат на місце Резнікова - нинішній очільник ФДМУ Рустем Умєров. Це підтвердили співрозмовники УП в Кабміні та ВР. Зокрема, цього тижня Зеленський зустрічався з ним щодо результатів роботи фонду.

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Сам Умєров не зміг спростувати чи підтвердити інформацію про те, що займе інший пост.

За даними джерел УП у команді президента, питання, хто замінить Резнікова, досі відкрите - рішення може з’явитися наступного тижня.

"Щоб ви розуміли, не стоїть питання, чи треба зняти Резнікова - треба. Але питання на кого? А це виявилася реальна проблема. Міністерство дуже складне, притомних потенційних кандидатів дуже мало", - розповіло УП наближене до Офісу президента високопоставлене джерело.

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