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Резнікова звільнять найближчим часом – джерела

Станіслав ПогоріловЧетвер, 31 серпня 2023, 08:09
Резнікова звільнять найближчим часом – джерела
Олексій Резніков, фото: Getty Images

Міністра оборони Олексія Резнікова відправлять у відставку найближчим часом, посаду очільника Міноборони може зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Джерело: джерела УП у Кабміні, ВРУ, нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Орієнтовно, парламент має розглянути відставку чинного очільника оборонного відомства на наступному тижні.

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Посада міністра оборони – це квота президента. Відповідно, Верховна Рада призначає та звільняє міністра за його поданням. До цього часу виконувачем обов’язки буде перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За даними Железняка, Резніков розглядається на посаду посла України у Великій Британії.

Наймовірніший кандидат на місце Резнікова - нинішній очільник ФДМУ Рустем Умєров. Це підтвердили співрозмовники УП в Кабміні та ВР. Зокрема, цього тижня Зеленський зустрічався з ним щодо результатів роботи фонду.

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Сам Умєров не зміг спростувати чи підтвердити інформацію про те, що займе інший пост.

За даними джерел УП у команді президента, питання, хто замінить Резнікова, досі відкрите - рішення може з’явитися наступного тижня.

"Щоб ви розуміли, не стоїть питання, чи треба зняти Резнікова - треба. Але питання на кого? А це виявилася реальна проблема. Міністерство дуже складне, притомних потенційних кандидатів дуже мало", - розповіло УП наближене до Офісу президента високопоставлене джерело.

Передісторія:

  • 10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.
  • 19 серпня Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи чутки про те, що президент шукає йому заміну на посаді оборонного відомства, заявив, що ця посада для нього "тимчасова історія", а звільнитися він і сам може.
  • Зеленський у відповідь на питання про ймовірність звільнення міністра оборони Олексія Резнікова 23 серпня заявив, що зможе коментувати кадрові рішення, коли будуть підписані ним відповідні укази.
  • 28 серпня Резніков розповів, що обговорював із президентом можливості переходу на іншу посаду, але рішення має ухвалити сам Володимир Зеленський.

Теми: РезніковвідставкаМіноборони
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