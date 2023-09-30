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Спецоперація "Бариня": ГУР завербувало російського військового

Катерина ТищенкоСубота, 30 вересня 2023, 13:25
Спецоперація Бариня: ГУР завербувало російського військового
пресконференція за участю Юсова і Алфьорова, фото Укрінформ

Головне управління розвідки Міноборони України успішно провело спецоперацію "Бариня", в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов на пресконференції за участю російського військового Данила Алфьорова, передає кореспондент Укрінформу

Андрій Юсов на пресконференції щодо спецоперації ГУР, фото Укрінформ
Андрій Юсов на пресконференції щодо спецоперації ГУР, фото Укрінформ

Пряма мова Юсова: "Внаслідок спецоперації "Бариня" на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Алфьоров Данило Володимирович, який з червня 2023 року активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ в полон декількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію".

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Деталі: Транспортуванням Алфьорова на підконтрольну Україні територію займалися Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Росіянин розповів, що звʼязався з українською стороною завдяки проєкту "Хочу жить".

За час співпраці з ГУР він переконав 11 військовослужбовців РФ здатися в полон.

ВІДЕО ДНЯ
Данило Алфьоров, фото Укрінформ
Данило Алфьоров, фото Укрінформ

Пряма мова Алфьорова: "Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою "Хочу жить". За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з "Хочу жить", що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон".

Передісторія:

  • 23 серпня стало відомо, що нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.  
  • Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам.
  • Після цього в ГУР заявляли, що кількість вояків РФ, які хочуть здатися Україні у полон зросла на 70%.

Теми: розвідкаРосіяЗбройні сили
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