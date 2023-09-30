Спецоперація "Бариня": ГУР завербувало російського військового

Головне управління розвідки Міноборони України успішно провело спецоперацію "Бариня", в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов на пресконференції за участю російського військового Данила Алфьорова, передає кореспондент Укрінформу

Андрій Юсов на пресконференції щодо спецоперації ГУР, фото Укрінформ

Пряма мова Юсова: "Внаслідок спецоперації "Бариня" на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Алфьоров Данило Володимирович, який з червня 2023 року активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ в полон декількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію".

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Деталі: Транспортуванням Алфьорова на підконтрольну Україні територію займалися Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Росіянин розповів, що звʼязався з українською стороною завдяки проєкту "Хочу жить".

За час співпраці з ГУР він переконав 11 військовослужбовців РФ здатися в полон.

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Данило Алфьоров, фото Укрінформ

Пряма мова Алфьорова: "Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою "Хочу жить". За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з "Хочу жить", що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон".

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