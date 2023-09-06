Суд переніс розгляд апеляції Коломойського
Київський апеляційний суд переніс 25 вересня розгляд аепляції підозрюваного в шахрайстві бізнесмена Ігоря Коломойського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Головуючий колегії суддів Віктор Глиняний оголосив, що розгляд скарги захисту Коломойського переноситься на на 12 годину 40 хв. 25 вересня у зв'язку з тим, що з Шевченківського райсуду столиці не надійшли матеріали справи.
У свою чергу адвокати Коломойського протестували проти цієї дати, оскільки весь цей час їх підзахисний змушений буде перебувати у слідчому ізоляторі.
На засідання суду 6 вересня Коломойського не доставили. На запитання судді, чому його немає у залі суду, прокурор Офісу генпрокурора Павло Олеша відповів, що йому про це нічого не відомо.
Водночас адвокат олігарха Олександр Лисак зазначив, що напередодні, 5 вересня, Коломойський висловив бажання прибути на судове засідання.
Після оголошення даного рішення суду адвокати повідомили журналістам, що, скоріше за все, до 25 вересня Коломойський не вноситиме заставу і перебуватиме у СІЗО, оскільки вважає рішення суду першої інстанції про обрання йому запобіжного заходу необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції.
Що передувало: Адвокат олігарха зазначав, що Коломойський не має наміру вносити заставу в розмірі понад 509 млн грн до рішення апеляції. Наразі він перебуває під вартою.
Знати більше: Коломойському світить до 12 років за шахрайство та відмивання коштів. Як він виводив гроші, за версією слідства?
Передісторія:
- 2 вересня СБУ, БЕБ та ОГП оголосили підозру Коломойському в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
- Він фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру.
- 3 вересня Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.