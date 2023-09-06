Суд переніс розгляд апеляції Коломойського

Київський апеляційний суд переніс 25 вересня розгляд аепляції підозрюваного в шахрайстві бізнесмена Ігоря Коломойського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Головуючий колегії суддів Віктор Глиняний оголосив, що розгляд скарги захисту Коломойського переноситься на на 12 годину 40 хв. 25 вересня у зв'язку з тим, що з Шевченківського райсуду столиці не надійшли матеріали справи.

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У свою чергу адвокати Коломойського протестували проти цієї дати, оскільки весь цей час їх підзахисний змушений буде перебувати у слідчому ізоляторі.

На засідання суду 6 вересня Коломойського не доставили. На запитання судді, чому його немає у залі суду, прокурор Офісу генпрокурора Павло Олеша відповів, що йому про це нічого не відомо.

Водночас адвокат олігарха Олександр Лисак зазначив, що напередодні, 5 вересня, Коломойський висловив бажання прибути на судове засідання.

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Після оголошення даного рішення суду адвокати повідомили журналістам, що, скоріше за все, до 25 вересня Коломойський не вноситиме заставу і перебуватиме у СІЗО, оскільки вважає рішення суду першої інстанції про обрання йому запобіжного заходу необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції.

Що передувало: Адвокат олігарха зазначав, що Коломойський не має наміру вносити заставу в розмірі понад 509 млн грн до рішення апеляції. Наразі він перебуває під вартою.

Знати більше: Коломойському світить до 12 років за шахрайство та відмивання коштів. Як він виводив гроші, за версією слідства?

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