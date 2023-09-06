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З сайту Міноборони РФ видалили дані про Суровікіна

Тетяна ЛозовенкоСереда, 6 вересня 2023, 11:48
З сайту Міноборони РФ видалили дані про Суровікіна
скрін з сайту Міноборони РФ, astra

З сайту Міноборони Росії зникла сторінка з інформацією про екскомандувача Повітряно-космічних сил генерала Сергія Суровікіна.

Джерело: The Moscow Times, Astra

Деталі: Також Суровікіна нема у списку керівництва відомства.

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Напередодні російські Telegram-канали звернули увагу, що Суровікін все ще значився очільником ПКС на сайті Міноборони. Невдовзі ця інформація зникла.

При цьому, якщо шукати по мапі сайту, згадка про Суровікіна у рубриці "керівництво" все ж лишилась. Але при переході сторінка виявляється порожньою.

Як зазначають росЗМІ, це перше офіційне підтвердження відставки Суровікіна.

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Передісторія: 

  • Раніше про відставку Суровікіна повідомляли російські ЗМІ із посиланям на джерела. Міністр оборони Сергій Шойгу та прессекретар Путіна Дмитро Пєсков уникали публічних відповідей на питання про Суровікіна. 
  • 5 вересня видання The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що Суровікіна, якого затримали після заколоту, відпустили через кілька днів після загибелі в авіатрощі Євгена Пригожина. 
  • Майже з моменту його призначення низка західних ЗМІ називали Суровікіна "людиною Пригожина". За інформацією деяких медіа, він знав про повстання вагнерівців перед його початком.

Теми: СуровікінРосіяМіноборони
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