З сайту Міноборони РФ видалили дані про Суровікіна

З сайту Міноборони Росії зникла сторінка з інформацією про екскомандувача Повітряно-космічних сил генерала Сергія Суровікіна.

Джерело: The Moscow Times, Astra

Деталі: Також Суровікіна нема у списку керівництва відомства.

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Напередодні російські Telegram-канали звернули увагу, що Суровікін все ще значився очільником ПКС на сайті Міноборони. Невдовзі ця інформація зникла.

При цьому, якщо шукати по мапі сайту, згадка про Суровікіна у рубриці "керівництво" все ж лишилась. Але при переході сторінка виявляється порожньою.

Як зазначають росЗМІ, це перше офіційне підтвердження відставки Суровікіна.

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