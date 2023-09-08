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Зеленський: Є інформація, що Путін убив Пригожина

Ірина БалачукП'ятниця, 8 вересня 2023, 15:01
Зеленський: Є інформація, що Путін убив Пригожина
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський вважає російського диктатора Володимира Путіна відповідальним за загибель засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.

Джерело: Російська служба ВВС News з посиланням на заяву президента в Києві

Пряма мова Зеленського: "Путін здувся − як людина, як політик. Він убив Пригожина − принаймні, така інформація у нас є".

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Деталі: За його словами, для України це просто "на одного терориста менше".

Зеленський також додав, що моральний дух росіян упав, бо вони прикривалися вагнерівцями − "кидали їх уперед, їм повертатися назад було не можна".

"Я думаю, що цей захист, який прикривається життями найманців, вагнерівців, − вони це втратили. Для нас це безумовно плюс", − підсумував український президент.

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Теми: ЗеленськийПригожинПутінкатастрофи
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