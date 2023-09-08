Зеленський: Є інформація, що Путін убив Пригожина
П'ятниця, 8 вересня 2023, 15:01
Президент України Володимир Зеленський вважає російського диктатора Володимира Путіна відповідальним за загибель засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.
Джерело: Російська служба ВВС News з посиланням на заяву президента в Києві
Пряма мова Зеленського: "Путін здувся − як людина, як політик. Він убив Пригожина − принаймні, така інформація у нас є".
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Деталі: За його словами, для України це просто "на одного терориста менше".
Зеленський також додав, що моральний дух росіян упав, бо вони прикривалися вагнерівцями − "кидали їх уперед, їм повертатися назад було не можна".
"Я думаю, що цей захист, який прикривається життями найманців, вагнерівців, − вони це втратили. Для нас це безумовно плюс", − підсумував український президент.
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Передісторія:
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджував, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також писали, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.
- Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схилялися до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".
- Президент США Джо Байден припустив, що президент Росії Володимир Путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області РФ.