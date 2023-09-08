Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Є інформація, що Путін убив Пригожина

Ірина БалачукП'ятниця, 8 вересня 2023, 15:01
Зеленський: Є інформація, що Путін убив Пригожина
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський вважає російського диктатора Володимира Путіна відповідальним за загибель засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.

Джерело: Російська служба ВВС News з посиланням на заяву президента в Києві

Пряма мова Зеленського: "Путін здувся − як людина, як політик. Він убив Пригожина − принаймні, така інформація у нас є".

Реклама:

Деталі: За його словами, для України це просто "на одного терориста менше".

Зеленський також додав, що моральний дух росіян упав, бо вони прикривалися вагнерівцями − "кидали їх уперед, їм повертатися назад було не можна".

"Я думаю, що цей захист, який прикривається життями найманців, вагнерівців, − вони це втратили. Для нас це безумовно плюс", − підсумував український президент.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: ЗеленськийПригожинПутінкатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗСУ штурмом взяли Андріївку і мають успіх поблизу Кліщіївки на Донеччині − Генштаб

Радник голови ОП повідомив, що Коломойському вручили третю підозру

Сину Байдена оголосили звинувачення: загрожує до 25 років ув’язнення

відеоУкраїнцям показали, як морські дрони можуть вражати кораблі й мости

фотоСБУ: в Києві викрили ексадвоката, який закликав захопити владу в Україні

Російські олігархи і компанії, які допомагають війську РФ, потрапили у новий пакет санкцій США

Усі новини...
Росія в серпні вивела майже всю свою авіацію з Білорусі – ЗМІ
Біля Новоєгорівки ворог створив "ударний кулак", хоче прорвати оборону – Євлаш
На Херсонщині підірвалися троє саперів
У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: 1 загиблий, 60 поранених
Останні новини
08:25
Литва позбавить громадянства фігуристку, яка виступає в Росії
08:17
Втрати росіян перевалили за 271 тисячу військових
08:01
Суд у Молдові дозволив Додону виїжджати за кордон
07:58
Росіяни поцілили у транспортний об’єкт на Нікопольщині
07:40
Косово відкинуло компромісну пропозицію ЄС на переговорах Белграда та Приштини
07:22
На Хмельниччині працювала ППО
07:19
ЗСУ штурмом взяли Андріївку і мають успіх поблизу Кліщіївки на Донеччині − Генштаб
06:48
У Лівії від повеней загинуло 11 тисяч людей, ще 10 зникло безвісти
05:58
Якщо КНДР поставить боєприпаси Росії, вона стане співучасником вбивств українців – Пентагон
05:00
У Мелітополі пролунав вибух
Усі новини...
Реклама: