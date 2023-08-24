В Росії "мало що відбувається, за чим не стоїть Путін" – Байден про катастрофу літака Пригожина

Президент США Джо Байден припустив, що президент Росії Володимир Путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області РФ.

Джерело: Байден, якого цитує CNN

Деталі: Байден сказав, що в Росії "мало що відбувається, за чим не стоїть Путін, але я не знаю достатньо, щоб дати відповідь".

Такий коментар він дав після занять спортом у районі озера Тахо, де Байден перебуває із сім’єю на відпочинку.

CNN нагадує, що Байден попереджав про те, що Пригожину слід турбуватися про свою безпеку після невдалого заколоту.

"Я сказав, що (на місці Пригожина – ред.) був би обережним з тим, на чому їду. Я не знаю напевно, що сталося, але я не здивований", – додав Байден.

Що передувало: Байден був поінформований про авіакатастрофу в Росії, в якій міг загинути ватажок найманців "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин.

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