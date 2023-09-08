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У ГУР визначили список російських об’єктів, які підлягають знищенню

"Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 21:42
У ГУР визначили список російських об’єктів, які підлягають знищенню
представник гур ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що мають список російських стратегічних об'єктів, які підлягають знищенню, і методично працюють над ним.

Джерело: Представник ГУР МО Вадим Скібіцький в етері телемарафону

Пряма мова: "Ми працюємо методично, визначаємо найбільш критичні цілі й найбільш критичні об'єкти для самої РФ. Це військові об'єкти, об'єкти оборонно-військового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет, безпілотників, і це об’єкти, які стосуються логістики. Тому цілей багато.

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Вони усі пронумеровані, визначені по ієрархії, визначене їхнє значення, і ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал РФ і досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його продукції, перестануть виготовляти військову продукцію".

Деталі: Зараз Україна "працює" всіма засобами, які в неї є, використовує комплексний підхід. До нього входять безпілотними, ракетні системи та агенти на території Росії. У тому числі використовують методики НАТО.

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Теми: розвідкаРосіявійна
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