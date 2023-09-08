У ГУР визначили список російських об’єктів, які підлягають знищенню
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що мають список російських стратегічних об'єктів, які підлягають знищенню, і методично працюють над ним.
Джерело: Представник ГУР МО Вадим Скібіцький в етері телемарафону
Пряма мова: "Ми працюємо методично, визначаємо найбільш критичні цілі й найбільш критичні об'єкти для самої РФ. Це військові об'єкти, об'єкти оборонно-військового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет, безпілотників, і це об’єкти, які стосуються логістики. Тому цілей багато.
Вони усі пронумеровані, визначені по ієрархії, визначене їхнє значення, і ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал РФ і досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його продукції, перестануть виготовляти військову продукцію".
Деталі: Зараз Україна "працює" всіма засобами, які в неї є, використовує комплексний підхід. До нього входять безпілотними, ракетні системи та агенти на території Росії. У тому числі використовують методики НАТО.
Передісторія:
- 31 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.
- 21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області. Там, як стверджувалиTelegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується.
- 19 серпня безпілотники атакували військовий аеродром у Новгородській області РФ, повідомлялося про пошкодження щонайменше одного літака.
- Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на аеродром Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил РФ.
- Згодом джерело УП у розвідці повідомило, що внаслідок атак по аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.