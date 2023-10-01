За добу ворог завдав 99 авіаударів та запустив 40 "Шахедів" – зведення Генштабу 

Російська Федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши близько 40 іранських ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 99 авіаційних ударів.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Внаслідок російських терористичних атак безпілотниками є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Російські окупанти не перестають ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

ВІДЕО ДНЯ

Авіаційних ударів зазнали: Чернігівська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового. Ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів, 10 артилерійських засобів та 3 склади боєприпасів.