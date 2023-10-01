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За последние сутки враг нанес 99 авиаударов и запустил 40 "Шахедов" – сводка Генштаба 

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 07:31
За последние сутки враг нанес 99 авиаударов и запустил 40 Шахедов – сводка Генштаба 
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА "АРМІЯ INFORM"

Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине применив около 40 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с южного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 вражеских "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей. В общем, враг нанес 8 ракетных и 99 авиационных ударов.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В результате российских террористических атак беспилотниками есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Российские оккупанты не перестают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. В общем, враг нанес 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. 

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Авиационным ударам подверглись: Черниговская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Новоселовки и восточнее Степного. Враг совершил более 10 неудачных атак в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение в районе западнее Вербового.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов, 10 артиллерийских средств и 3 склада боеприпасов.

Темы: Генштабвойна
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