Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США назвали Иран соучастником нападения на Израиль

"Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 02:32
США назвали Иран соучастником нападения на Израиль
ФЛАГ ИРАНА, ФОТО PIXABAY

В понедельник представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Иран является соучастником войны в Израиле, хотя Соединенные Штаты не имеют никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках.

Источник: Reuters

Прямая речь Криби: "Иран в течение длительного времени поддерживает ХАМАС и другие террористические сети во всем регионе, учениями и ресурсами. И поэтому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником, но с точки зрения конкретных доказательств в отношении этого, такого рода атак, нет, у нас нет ничего".

Реклама:

Предыстория: 

Темы: ИзраильИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Израиль
ЦАХАЛ завил, что ночью нанес удары по более 200 целям в Газе
США, Франция, Германия, Италия и Великобритания опубликовали совместное заявление, осуждающее ХАМАС
Это военное преступление – Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа
Последние новости
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
Все новости...
Реклама: