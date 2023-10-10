США назвали Иран соучастником нападения на Израиль

В понедельник представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Иран является соучастником войны в Израиле, хотя Соединенные Штаты не имеют никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках.

Источник: Reuters

Прямая речь Криби: "Иран в течение длительного времени поддерживает ХАМАС и другие террористические сети во всем регионе, учениями и ресурсами. И поэтому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником, но с точки зрения конкретных доказательств в отношении этого, такого рода атак, нет, у нас нет ничего".

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