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ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем – Reuters

"Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 02:51
ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем – Reuters
Бойовики ХАМАС, фото pbs

Високопоставлений чиновник ХАМАСу заявив, що група відкрита до обговорень можливого перемир’я з Ізраїлем, оскільки "досягнула своїх цілей".

Джерело: Reuters з посиланням на Аль-Джазіру

Деталі: У телефонному інтерв’ю Аль-Джазірі високопоставлений чиновник ХАМАСу Мусса Абу Марзук сказав, що ХАМАС відкритий до "чогось подібного" та "всіх політичних діалогів", коли його запитали, чи бажає ісламістська група обговорювати можливе припинення вогню.

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Передісторія:

  • У понеділок міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.
  • Перед цим офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.
  • Раніше в ХАМАС заявили, що терористичне угруповання утримує понад 100 ізраїльських заручників.

Теми: Ізраїль
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