ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем – Reuters

Високопоставлений чиновник ХАМАСу заявив, що група відкрита до обговорень можливого перемир’я з Ізраїлем, оскільки "досягнула своїх цілей".

Джерело: Reuters з посиланням на Аль-Джазіру

Деталі: У телефонному інтерв’ю Аль-Джазірі високопоставлений чиновник ХАМАСу Мусса Абу Марзук сказав, що ХАМАС відкритий до "чогось подібного" та "всіх політичних діалогів", коли його запитали, чи бажає ісламістська група обговорювати можливе припинення вогню.

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