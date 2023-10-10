ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем – Reuters
Вівторок, 10 жовтня 2023, 02:51
Високопоставлений чиновник ХАМАСу заявив, що група відкрита до обговорень можливого перемир’я з Ізраїлем, оскільки "досягнула своїх цілей".
Джерело: Reuters з посиланням на Аль-Джазіру
Деталі: У телефонному інтерв’ю Аль-Джазірі високопоставлений чиновник ХАМАСу Мусса Абу Марзук сказав, що ХАМАС відкритий до "чогось подібного" та "всіх політичних діалогів", коли його запитали, чи бажає ісламістська група обговорювати можливе припинення вогню.
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Передісторія:
- У понеділок міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.
- Перед цим офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.
- Раніше в ХАМАС заявили, що терористичне угруповання утримує понад 100 ізраїльських заручників.