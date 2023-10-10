ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем – Reuters
Вторник, 10 октября 2023, 02:51
Высокопоставленный чиновник ХАМАСа заявил, что группа открыта к обсуждению возможного перемирия с Израилем, поскольку "достигла своих целей".
Источник: Reuters со ссылкой на Аль-Джазиру
Детали: В телефонном интервью Аль-Джазире высокопоставленный чиновник ХАМАСа Мусса Абу Марзук сказал, что ХАМАС открыт к "чему-то подобному" и "всем политическим диалогам", когда его спросили, желает ли исламистская группа обсуждать возможное прекращение огня.
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Предыстория:
- В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.
- Перед этим официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
- Ранее в ХАМАС заявили, что террористическая группировка удерживает более 100 израильских заложников.