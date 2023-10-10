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ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем – Reuters

"Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 02:51
ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем – Reuters
Боевики ХАМАС, фото pbs

Высокопоставленный чиновник ХАМАСа заявил, что группа открыта к обсуждению возможного перемирия с Израилем, поскольку "достигла своих целей".

Источник: Reuters со ссылкой на Аль-Джазиру

Детали: В телефонном интервью Аль-Джазире высокопоставленный чиновник ХАМАСа Мусса Абу Марзук сказал, что ХАМАС открыт к "чему-то подобному" и "всем политическим диалогам", когда его спросили, желает ли исламистская группа обсуждать возможное прекращение огня.

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Предыстория:

  • В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.
  • Перед этим официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
  • Ранее в ХАМАС заявили, что террористическая группировка удерживает более 100 израильских заложников.

Темы: Израиль
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