Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем – Reuters

"Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 02:51
ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем – Reuters
Боевики ХАМАС, фото pbs

Высокопоставленный чиновник ХАМАСа заявил, что группа открыта к обсуждению возможного перемирия с Израилем, поскольку "достигла своих целей".

Источник: Reuters со ссылкой на Аль-Джазиру

Детали: В телефонном интервью Аль-Джазире высокопоставленный чиновник ХАМАСа Мусса Абу Марзук сказал, что ХАМАС открыт к "чему-то подобному" и "всем политическим диалогам", когда его спросили, желает ли исламистская группа обсуждать возможное прекращение огня.

Реклама:

Предыстория:

  • В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.
  • Перед этим официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
  • Ранее в ХАМАС заявили, что террористическая группировка удерживает более 100 израильских заложников.

Темы: Израиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Израиль
ХАМАС собирал пожертвования через соцсети в криптовалюте - CNN
Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора
Последние новости
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
Все новости...
Реклама: