ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем – Reuters

Высокопоставленный чиновник ХАМАСа заявил, что группа открыта к обсуждению возможного перемирия с Израилем, поскольку "достигла своих целей".

Источник: Reuters со ссылкой на Аль-Джазиру

Детали: В телефонном интервью Аль-Джазире высокопоставленный чиновник ХАМАСа Мусса Абу Марзук сказал, что ХАМАС открыт к "чему-то подобному" и "всем политическим диалогам", когда его спросили, желает ли исламистская группа обсуждать возможное прекращение огня.

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