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Президент Палестини відвідає Москву

"Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 06:54
Президент Палестини відвідає Москву
Махмуд Аббас, Фото Reuters

Президент Палестини Махмуд Аббас готує візит до Росії.

Джерело: посол Палестини в Росії Абдель Хафіз Нофаль, російське пропагандиське видання РБК

Деталі: за словами Нофаля, палестинська адміністрація підтримує з Москвою щоденні контакти і зараз триває підготовка до візиту президента Аббаса.

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Пряма мова Нофаля: "Ми очікуємо на офіційну заяву від Кремля, від російської сторони про те, коли відбудеться візит. Досягнуто домовленості про те, що пан Аббас приїде сюди, до Москви".

Передісторія: 

  • 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання ХАМАС розпочало атаку на Ізраїль. Бойовики вторглися в країну, одночасно завдаючи масованого ракетного удару.
  • В понеділок офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.
  • Кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль станом на 9 жовтня зросла до 800, більше 2500 людей отримали поранення, десятки людей у критичному стані. 

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Теми: Росія
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