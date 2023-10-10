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Президент Палестины посетит Москву

"Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 06:54
Президент Палестины посетит Москву
Махмуд Аббас, Фото Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас готовит визит в Россию.

Источник: посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, российское пропагандистское издание РБК

Детали: по словам Нофаля, палестинская администрация поддерживает с Москвой ежедневные контакты и сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса.

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Прямая речь Нофаля: "Мы ожидаем официального заявления от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву".

Предыстория: 

  • 7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС начала атаку на Израиль. Боевики вторглись в страну, одновременно нанося массированный ракетный удар.
  • В понедельник представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
  • Количество жертв нападения ХАМАСа на Израиль по состоянию на 9 октября возросло до 800, более 2500 человек получили ранения, десятки людей в критическом состоянии.

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Темы: Росcия
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