Президент Палестины посетит Москву
Вторник, 10 октября 2023, 06:54
Президент Палестины Махмуд Аббас готовит визит в Россию.
Источник: посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, российское пропагандистское издание РБК
Детали: по словам Нофаля, палестинская администрация поддерживает с Москвой ежедневные контакты и сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса.
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Прямая речь Нофаля: "Мы ожидаем официального заявления от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву".
Предыстория:
- 7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС начала атаку на Израиль. Боевики вторглись в страну, одновременно нанося массированный ракетный удар.
- В понедельник представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
- Количество жертв нападения ХАМАСа на Израиль по состоянию на 9 октября возросло до 800, более 2500 человек получили ранения, десятки людей в критическом состоянии.
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