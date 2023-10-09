Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість загиблих у Ізраїлі зросла до 800 – ЗМІ

Альона Мазуренко Понеділок, 9 жовтня 2023, 15:40
Кількість загиблих у Ізраїлі зросла до 800 – ЗМІ
фото: getty images

Кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль станом на 9 жовтня зросла до 800, більше 2500 людей отримали поранення, десятки людей у критичному стані. 

Джерело: The Times of Israel

Деталі: За непідтвердженими повідомленнями ізраїльських ЗМІ, кількість загиблих в результаті нападу ХАМАСу і подальших боїв зросла до 800 осіб.

Реклама:

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що станом на 9 жовтня до лікарень було доставлено 2 506 поранених, з яких 23 перебувають у критичному стані, а 353 отримали серйозні поранення.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ІзраїльСектор Газивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
Ізраїль
Єврокомісія: Ситуація в Ізраїлі не похитне підтримку України
У Путіна розмріялись, що поставки зброї Україні знизяться через напад ХАМАС на Ізраїль
Зеленський у зверненні до НАТО: ХАМАС і Росія – однакове зло
Останні новини
03:58
Росіяни стурбовані "українською активністю" на лівому березі Дніпра Херсонщини – ISW
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
Усі новини...
Реклама: