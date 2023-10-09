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Кількість загиблих у Ізраїлі зросла до 800 – ЗМІ

Альона Мазуренко Понеділок, 9 жовтня 2023, 15:40
Кількість загиблих у Ізраїлі зросла до 800 – ЗМІ
фото: getty images

Кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль станом на 9 жовтня зросла до 800, більше 2500 людей отримали поранення, десятки людей у критичному стані. 

Джерело: The Times of Israel

Деталі: За непідтвердженими повідомленнями ізраїльських ЗМІ, кількість загиблих в результаті нападу ХАМАСу і подальших боїв зросла до 800 осіб.

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Тим часом, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що станом на 9 жовтня до лікарень було доставлено 2 506 поранених, з яких 23 перебувають у критичному стані, а 353 отримали серйозні поранення.

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Теми: ІзраїльСектор Газивійна
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