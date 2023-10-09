Кількість загиблих у Ізраїлі зросла до 800 – ЗМІ
Понеділок, 9 жовтня 2023, 15:40
Кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль станом на 9 жовтня зросла до 800, більше 2500 людей отримали поранення, десятки людей у критичному стані.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: За непідтвердженими повідомленнями ізраїльських ЗМІ, кількість загиблих в результаті нападу ХАМАСу і подальших боїв зросла до 800 осіб.
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Тим часом, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що станом на 9 жовтня до лікарень було доставлено 2 506 поранених, з яких 23 перебувають у критичному стані, а 353 отримали серйозні поранення.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- 8 жовтня стало відомо, що в Ізраїлі загинули дві громадянки України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих.
- Україні вдалося вивести із ізраїльського міста Сдерот пораненого українського хлопчика. Наразі МЗС перевіряє інформацію про загибель двох українців в Ізраїлі і смерть ще одного – в секторі Гази.
- Видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль.
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