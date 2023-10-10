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ДБР розслідує 260 справ щодо військкоматів і ВЛК: 35 осіб уже обвинувачені

Олександр ШумілінВівторок, 10 жовтня 2023, 10:52
ДБР розслідує 260 справ щодо військкоматів і ВЛК: 35 осіб уже обвинувачені
Фото ілюстративне

У 2023 році Державне бюро розслідувань розслідує 260 справ, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Загалом у цьому році ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій. До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам".

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Деталі: В ДБР також повідомили, що в межах цих кримінальних проваджень задокументувано факти отримання посадовцями хабарів на суму майже 4 млн гривень.

В бюро кажуть, що суди арештували майно хабарників на суму понад 3,2 млн гривень.

 
ДБР

Передісторія:

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  • 11 серпня на засіданні РНБО президент Володимир Зеленський вирішив звільнити всіх обласних військкомів.
  • У липні після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, у якого УП знайшла нерухомість й автопарк на мільйони доларів в Іспанії, в Україні розпочалися перевірки територільних центрів комплектування (військкоматів).
  • Зеленський повідомляв, що дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в Україні.

Теми: армія
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